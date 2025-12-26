楊爸悲訴「司法已死」酸楚眼淚惹哭網 新北割頸案募款暴增：確定達標

社會中心／林昱孜報導

新北割頸案二審宣判，楊爸爸悲訴：司法已死。（圖／翻攝畫面）

新北市楊姓國中生前年12月在校遭郭姓少年持彈簧刀割頸身亡，新北地院一審依殺人罪分別判處郭男與教唆林姓少女9年、8年有期徒刑；本月23日，高院二審改判郭男12年、林女11年。被害人父親悲憤痛批司法已死，新北市社會局為楊家設立「楊生校園重大事件家庭照護」募款專案，原本距離年底500萬達標仍差140萬元，呼籲大家一起幫忙的新北市議員卓冠廷稍感謝大家愛心：「數字顯示已經達標」。

卓冠廷原本在臉書發文指出，希望大家能夠幫忙，讓「楊生校園重大事件家庭照護」募款專案，朝500萬目標前進，因為距離12月31日截止，只剩下最後5天，這一筆費用，是要協助讓楊家支撐後續生活，以及照顧楊姓國中生身心障礙的姊姊，目前進度為72％還差了140萬。

新北割頸案募款已經達到500萬目標。（圖／翻攝卓冠廷臉書）

「這兩年來，楊家為了失去的孩子奔走至今，等到的結果卻不盡如人意」，卓冠廷說，刑事部分高院審理1年多後，改判郭男12年、林女11年，民事部分，加害者應賠償938萬，但對楊爸爸來說，這根本無法兌現，女方只還得起140萬，而且是「分期付款」，每月只付一萬元，男方則是兩手一攤，表示沒有能力和解，一毛不還。

楊爸爸在得知最高院判決後，悲憤哭著說司法已死，法官甚至還在審理過程中問他們，「能否有機會讓他們（凶嫌）孝順你們」。楊爸爸鏡頭前的痛楚，以及網友們的轉發，眾人紛紛以捐款表達支持與同情，甚至平台還一度當機，卓冠廷更新臉書：「謝謝各界的愛心，剛剛新北好日子愛心大平台系統更新了，『楊生校園重大事件家庭照護』的數字顯示已經達標，詳細數字靜待新北市府公布」。

