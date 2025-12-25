楊爸爸痛心哭吼少事法保護加害人 陳揮文一原因支持關30年！

死者家屬聽聞判決後，情緒失控悲吼「給他們機會，誰給我們機會」，崩潰哭著出法庭。（資料照／杜宜諳攝）

新北市某國中郭姓少年為替林姓少女出氣，民國112年持刀刺殺同校國中生，一審將郭及林各判9年、8年；二審台灣高等法院23日將郭姓少年改判12年、林姓少女改判11年，可上訴。對於判決結果，死者父親無法接受，痛斥少事法講難聽點只是在保護這些人（加害者），被害者通通沒有被保護到。對此，資深媒體人陳揮文也表達認同，「死者父親說要關30年，我是贊成，不要再去講教化，聽不下去…」。

死者父親、楊爸爸23日激動地說，自己預期刑度是30年，結果只判11、12年，法院一直在講說希望對郭姓少年、林姓少女有教化的可能，說需要再久一點教化時間，「更何況他們的久一點就是12年，過了三分之一刑期，也就是4年提假釋，出來還不到18歲可以繼續殺人？再進去關4年又出來，就因為還不到18歲，出來還可以繼續殺人、可以無窮盡的殺人？法律到底要保障誰？」

陳揮文24日在其Youtube頻道直播時談到此案時直言，《少年事件處理法》長期以來就是一個很大的「漏洞」，卻不去補起來，《少事法》立法本意是要保護青少年，確實有些案件可以「從輕處理」，可是這種都已經帶刀到校、看同學不順眼就動手，叫被害人家屬怎接受？「楊爸爸認為應該要關30年，我是贊成，不要再去講什麼教化，那個聽不下去啦，其實楊爸爸所說社會惡劣暴戾風氣，其實就是這樣一直累積下來的…」。

陳揮文續指，刑度跟《少事法》一定要加重，更應該要區分案件，譬如18歲以下的少年打打鬧鬧輕判可以，但拿刀又殺死人就得關，「為什麼18歲以下、殺人被判12年，結果關4年就可以出來？這在講什麼？」「完全支持楊爸爸！」

