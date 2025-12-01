楊珍妮列席立院經濟委員會備詢（2） (圖)

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中、彰化報導 民眾黨發言人李有宜11月30日在臉書上宣布，辭去發言人及財務監督委員職務並退出民眾黨，為全力專注博士班學業，並連帶有創黨元老跟著退黨，外界普遍認為風暴始於民眾黨主席黃國昌獨厚自家人馬、不公平有關。對此，民眾黨彰化縣黨員王孝裕今（1）日認為，民眾黨始終學不會去栽培那些過去，或現在有能量的戰將，任憑這些人最後離開。...

