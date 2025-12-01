楊珍妮列席立院經濟委員會備詢（2） (圖)
行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮（圖）1日列席立法院經濟委員會，就「台美關稅協議之談判方針、進度、爭議事項、雙方可能承諾及台灣產業之影響評估」進行報告並備質詢。
中央社記者謝佳璋攝 114年12月1日
其他人也在看
綠營派誰戰高雄？陳水扁鬆口「我第六感很準」 看好賴清德2026翻轉藍綠版圖
藍綠白積極備戰2026大選，高雄、台南的選情對民進黨來說尤為重要，將派誰出戰也是各界關注的焦點之一；前總統陳水扁廣播專訪民進黨立委邱議瑩，面對這位高雄市長初選參選人，陳水扁自認「第六感很準」表示，現任高雄市長陳其邁心目中，應該早已將邱議瑩視為最佳接班人。談到即將到來的地方選舉，陳水扁直言，期中選舉向來考驗執政黨，看好總統賴清德「打破魔咒」、在2026九合一大......風傳媒 ・ 1 小時前
劉寶傑轟馬英九為難台灣人！批加速北京攻台
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗近日一席「台灣有事」論引發中日關係緊張，前總統馬英九更怒批高市躁進。對此，資深媒體人劉寶傑今（30）日投書《上報》指出，現在以馬英九為首的政治人物不斷強調《憲...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前
侯漢廷主張男女皆兵、服役2年 再喊：誰反對就是中共同路人
新黨台北市議員侯漢廷29日在臉書發文，以「全力支持賴清德國防政策，且還要加碼」為題，拋出多項高強度「全民備戰」主張，包括延長役期、性別不分全民服兵役、大規模撤離演練、提高稅收補充軍費等，並表示，「誰反對，誰才是弱化國防的中共同路人！」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
李有宜退黨引爆黃國昌私心爭議 中南部基層砲聲隆隆：快變成「台北黨」
CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中、彰化報導 民眾黨發言人李有宜11月30日在臉書上宣布，辭去發言人及財務監督委員職務並退出民眾黨，為全力專注博士班學業，並連帶有創黨元老跟著退黨，外界普遍認為風暴始於民眾黨主席黃國昌獨厚自家人馬、不公平有關。對此，民眾黨彰化縣黨員王孝裕今（1）日認為，民眾黨始終學不會去栽培那些過去，或現在有能量的戰將，任憑這些人最後離開。...匯流新聞網 ・ 2 小時前
專訪／賴清德開口徵詢戰桃園？季連成回應了
[NOWnews今日新聞]行政院政委季連成臨危受命赴花蓮擔任救災總協調官，指揮調度能力備受肯定一戰成名，被視為民進黨2026一枚活棋，被點名參選花蓮縣長與挑戰桃園市長張善政。季連成接受《NOWNEWS...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
香港人均所得比孟加拉高20倍 宏福苑大火卻燒出三流國家的社會安全治理
高所得卻低安全——香港治理的警訊，全世界第一流的管治隊伍，香港不是一個很先進的...信傳媒 ・ 4 小時前
從最強變最弱？林岱樺民調落後 媒體人：支持者流向牽動選情
《上報》29日公布高雄市長最新對比式民調顯示，邱議瑩以51.9%支持度領先柯志恩23.7%，賴瑞隆以50.4%領先柯志恩23.1%，許智傑以50%領先柯志恩23.7%，林岱樺以43.3%領先柯志恩19.6%。媒體人羅旺哲指出，許智傑、賴瑞隆、邱議瑩三人表現強勁，但林岱樺明顯落後，她的支持者最終流向何處將成為選戰關鍵。中天新聞網 ・ 1 天前
王義川喊「台灣國」有驚人內幕？郭正亮：他感到人間悲涼
綠委王義川日前自稱台灣國立委，引起外界爭議，外傳王擬參選桃園市長選舉，因此有人此舉應與競選策略有關。對此，前立委郭正亮表示，王義川想選桃園市，但民進黨沒有這麼笨，也知道王義川負面新聞很多，又屬於正國會派系，因此桃園市不會給王義川選，王義川自己也知道，所以感到人間悲涼。中天新聞網 ・ 1 天前
他們當年跑去支持李全教！林俊憲：賴清德怎麼放心台南交給陳亭妃郭信良
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導民進黨台南立委林俊憲、陳亭妃表態爭取2026黨內提名參選台南市長，林俊憲近日受訪砲火全開，不但重提當年台南市議長選舉跑...FTNN新聞網 ・ 1 天前
江啟臣民調大贏何欣純18.9％？他爆仍有隱憂
[NOWnews今日新聞]《匯流新聞網》昨（30）日公布最新民調結果，2026台中市長選舉藍綠對決態勢中，國民黨立委、立法院副院長江啟臣以43.9％支持度領先民進黨立委何欣純的25.0％，雙方差距達1...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
喊「接棒陳其邁」！邱議瑩首場造勢 蘇貞昌、陳水扁讚聲
民進黨高雄市長初選戰火四起！立委邱議瑩昨舉辦首場大型造勢，喊話「準備好接棒陳其邁」，邀蘇貞昌、陳水扁力挺，現場喊出突破4萬人。最新民調更顯示，邱議瑩領先其他3位同黨對手，支持度更是國民黨柯志恩的2倍之多，引發國民黨質疑「民調數字加錯」，民調單位隨後澄清尚有其他分類數據。面對民調領先，邱議瑩強調要持續努力，奮力向前衝！TVBS新聞網 ・ 17 小時前
看好賴清德2026翻轉藍綠版圖！陳水扁讚：最會打破魔咒的總統
距離2026地方選舉僅剩不到一年，各政黨布局逐漸明朗。對此，前總統陳水扁認為，現任總統賴清德有望在明年地方選舉寫下佳績、翻轉藍綠版圖，因為賴清德是「最會打破魔咒的總統」，而他也直呼「我的第六感很準」。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
挺賴清德增國防預算！王世堅指國情報告應談國家困境：若為1.25兆那不必
總統賴清德提出8年1.25兆的國防特別預算，在野黨則認為應該邀請賴清德到立法院進行國情報告。對此，民進黨立委王世堅1.25兆國防特別預算是合乎情理，他認為不必為了1.25兆到立法院國情報告，但可以邀請賴清德說明現在國家面臨的困境，這可能更恰當。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
藍白合作生變？麥玉珍表態選台中市長 鄭麗文驚喊：我還沒聽說
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導國民黨與民眾黨是否能真誠在2026年選舉合作，向來都是近期政界關注的重點；只是，民眾黨不分區立委麥玉珍，昨（29）日表態有意願爭取提名角逐2026年台中市長選舉，若成真勢必會衝擊到藍營的選票，因此麥玉珍的表態更受外界矚目。不過，國民黨主席鄭麗文今（30）日下午受訪聽聞則震驚脫口喊「這我還沒聽說！」。民視 ・ 20 小時前
宏都拉斯總統大選變「外交戰」 台灣有望逆轉勝中國｜#鏡新聞
2023年與我國斷交的宏都拉斯，將在明天(11/30)舉行總統大選，目前有三位候選人的民調支持度，不分軒輊，其中兩人更宣布，如果當選後，將會和北京斷交、恢復對台邦交。目前民調領先的候選人，分別是前副總統納斯拉亞、和前首都市長阿斯夫拉，兩人挺台立場堅定，同時也希望深化與美國的關係。鏡新聞 ・ 1 天前
賴清德提「2027武統」 黃國昌轟：製造恐慌
[NOWnews今日新聞]總統賴清德周三（26日）在總統府召開臨時記者會，宣布明年起將編列1.25兆元國防特別預算，並指出「中國大陸以2027武統台灣為目標」，事後雖修改臉書文章為「以2027年完成武...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
扁：賴有望2026翻轉藍綠版圖
國民黨在2018與2022兩次地方選舉都斬獲佳績，今年又以「32：0」完封大罷免，藍營支持者期待2026九合一大選繼續保持領先，走向2028重新執政，不過黨內高層卻坦言，其實不然，「鄭麗文麻煩大了。」前總統陳水扁則認為，賴清德是「最會打破魔咒的總統」，有望在2026年地方選舉翻轉藍綠版圖，他強調「我第六感很準」。中時新聞網 ・ 8 小時前
李有宜退黨！謝立功喊話黃國昌「不要忘了故人」：金門也可以推人選
曾參選新北三蘆立委的民眾黨發言人李有宜昨（12月30日）宣布辭去發言人等職務並退黨，傳出這與民眾黨主席黃國昌的「四大金釵」三蘆主任周曉芸有意參選2026議員有關。民眾黨前秘書長謝立功今（1）日直言，如果他是李有宜，一定也不舒服，必須顧及默默耕耘的人感受。「千萬不要忘了故人」，謝立功提及金門縣長陳福海，嘆永遠只記得新竹市執政，金門也是執政縣市，也可以推出自己的人選。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
提7點國防「男女都服役2年」 北市議員侯漢廷嗆：誰反對就是中共同路人
總統賴清德宣布投入1.25兆新台幣強化國防及採購美國軍備，以因應「北京可能在2027年以武力統一台灣」。國民黨台北市議員侯漢廷提出7項「強化國防」規劃，駁斥自己是「中共同路人」，認為應該從明年起延長兵役至2年，且男女皆須服役，直言「誰反對，誰才是弱化國防的中共同路人！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王世堅表態挺總統了！支持國情報告：1.25兆國防預算合乎情理
即時中心／高睿鴻報導面對中國武力威脅、以及迫在眉睫的武統壓力，總統賴清德近日震撼表態，提出政府有意擬定400億美元（約台幣1.26兆）特別預算，用來強化我國國防。雖然此舉獲得大量民眾支持，卻也掀起政治風暴，尤其在野黨不斷提出質疑、甚至反對意見，並要求總統，先為此前來國會專案報告。民進黨立委王世堅今（29）談及此事時，直言賴的想法合乎情理、意料之中；並且，也支持總統進一步說明，國家當前面對的困境。民視 ・ 1 天前