楊珍妮又哭了！坦言見到卓榮泰接機像回家 會後眾人「愛的抱抱」超溫馨

行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮發言時數度哽咽，會後與眾人擁抱畫面超暖心。（圖／林煒凱攝）

台美關稅談判大局底定，行政院副院長率領的談團隊端出關稅15％不疊加好成績，同時爭取232條款下的半導體及衍生品最惠國待遇。行政院今早（20日）舉行記者會向國人說明談判細節，經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮發言時數度哽咽，並透露昨天下飛機時沒有預期行政院長卓榮泰和秘書長張惇涵會來，「看到他們像回到家裡，只差一點沒有擁抱他們」。

行政院今舉行「台美關稅談判說明記者會」，經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮會中表示，過去9個月談判情形，感謝總統賴清德、副總統蕭美琴、國安會與行政院給予談判團隊很明確談判立場跟方向，該堅持就堅持，該爭取就一定要爭取。這段期間感謝長官支持指導之外，也感謝相關單位給予協助。

楊珍妮指出，上週與美方簽署投資MOU的時候，有朋友跟業者寫信給她稱可以回家休息聚餐了，自己則告訴他們「火車看到了曙光但還沒到站」，還有一個對等貿易協定尚未簽署。

然而，有媒體發現，楊珍妮昨天搭機抵台在機場落淚。對此，楊珍妮也回應，謝謝大家關心，昨天下飛機時沒有預期行政院長卓榮泰和秘書長張惇涵會來，「看到他們像回到家裡，只差一點沒有擁抱他們」，一席話引起現場一陣笑聲。

經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮如願抱到張惇涵，兩人在關稅談判中衍生革命情感。（圖／林煒凱攝）

楊珍妮說，一路走來看到家人一路支持很感動，「我這個人很愛哭，她也想到經貿辦同仁陪伴她，真的是日夜，我太愛哭了，所以不要問我這個問題」，說到動情處，楊也一度哽咽。

楊珍妮重申，真的非常感謝府院雙方同仁的支持，肯定談判團隊的努力，尤其昨天在機場看到這麼多傳統產業感謝卓榮泰，更讓她覺得大家做的是一項有意義的事，「我們應該更努力去往前走」。記者會結束後，楊珍妮也在台上與卓榮泰、鄭麗君、張惇涵、龔明鑫等人擁抱，終於破涕為笑。

行政院副院長鄭麗君會後找上經濟部長龔明鑫擁抱，感謝彼此關稅談判付出的辛勞。（圖／林煒凱攝）



