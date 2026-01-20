楊珍妮哭了！憶關稅9個月漫長談判歷程 哽咽淚謝政府團隊全力爭取

臺美關稅談判說明記者會，楊珍妮。廖瑞祥攝



台美對等關稅談判結果出爐，包括15％不疊加，232最惠國待遇等。行政院正副院長卓榮泰、鄭麗君今（1/20）舉行記者會向國人說明，經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮致詞時提及同仁日夜陪伴一度哽咽，雖然有朋友、業者告訴她可以休息了，但「火車看到了曙光但還沒到站」，還有一個對等貿易協定尚未簽署。

鄭麗君、楊珍妮率談判團隊於14日晚間啟程赴美，並在美東時間15日完成最後總結會議。雙方最終就多項關鍵議題達成共識，包括台灣對等關稅調降至15%、不疊加、半導體及其衍生產品在232條款關稅項目中亦取得最優惠待遇等，達成我方設定的四大談判目標。

談判團隊昨凌晨返台，鄭麗君在機場談到談判過程的不易，楊珍妮被媒體捕捉到在一旁默默拭淚。 楊珍妮今在記者會上也一度哽咽，感謝經貿談判辦公室同仁長期日夜陪伴與支援，並向總統、副總統、國安體系及行政院團隊表達謝意，強調正是因為高層提供明確的政策與立場，讓談判團隊在關鍵時刻能夠堅守原則、全力爭取。

楊珍妮表示，歷時9個月的談判歷程，能取得具體成果，關鍵在於政策方向清晰，「該堅持的，副院長一定會堅持；該爭取的，我們一定會爭取」。

楊珍妮也透露，上週與美方簽署投資MOU後，有朋友跟業者寫信給她說可以回家休息了，她則回信說「火車看到了曙光但還沒到站」，還有一個對等貿易協定尚未簽署。

楊珍妮被媒體詢問時也再度哽咽，她說昨天沒有預期到卓院長及團隊來接機，像看到家人一樣很感動，「我這個人很愛哭、很感動；我太愛哭了，不要問我這個問題」。楊珍妮強調，看到這麼多傳產業者的感謝，就感覺做了有意義的事。

出稿時間：10:17

更新時間：10:35

