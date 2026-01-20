楊珍妮哭了！曝9個月台美關稅攻防 15％背後全是硬仗

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

行政院副院長鄭麗君率隊與行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮，於14日晚間啟程赴美，並在美東時間15日完成最後總結會議。雙方最終就多項關鍵議題達成共識，包括台灣對等關稅調降至15%、不疊加、半導體及其衍生產品在232條款關稅項目中亦取得最優惠待遇等，達成我方設定的重要談判目標。

楊珍妮今（20）日在記者會上談及談判過程時一度哽咽，感謝經貿談判辦公室同仁長期日夜陪伴與支援，並向總統、副總統、國安體系及行政院團隊表達謝意，強調正是因為高層提供明確的政策與立場，讓談判團隊在關鍵時刻能夠堅守原則、全力爭取。

楊珍妮表示，院長與副院長稍早已對外說明台美歷時9個月的談判歷程，這次能取得具體成果，關鍵在於政策方向清晰，「該堅持的，副院長一定會堅持；該爭取的，我們一定會爭取。」她也特別感謝各相關單位在談判期間對經貿談判辦公室的支援，並再次向一路並肩作戰的同仁致意。

楊珍妮更說，「上周我們簽署投資MOU，我的朋友和業者都寫信給我，你回來可以放心休息了，我們可以聚餐了」，楊珍妮說，這輛火車開出後我們看到曙光，但還沒到站，因為還有一個還有一個對等貿易協定還沒簽署。

