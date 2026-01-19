楊珍妮完成關稅談判返台 他揭超驚人經歷「低調卻無法忽視」

楊珍妮（中）與鄭麗君率談判團隊返台，卓榮泰親自接機。（鏡報鄒保祥）

台美關稅談判結果出爐，台灣和日韓等國家同享15%關稅，以及美國半導體232條款最惠國待遇。行政院副院長鄭麗君與經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮率領我方談判團隊，今（19日）上午返抵國門，由行政院長卓榮泰親自接機。

這次談判過程除了大家較為熟知的鄭麗君以外，總談判代表楊珍妮其實也不容忽視，台灣青年世代共好協會理事長張育萌在臉書發文，回顧楊珍妮從蔣經國政府時期開始的公職人生，一路走來曾為台灣作出許多重大貢獻。

蔣經國時期進入政府 助台加入WTO

張育萌發文形容，楊珍妮是這次鄭麗君帶領的談判團隊裡中「低調卻無法忽視的名字」。回顧楊珍妮的公職起點，1983年、蔣經國執政時期，時任行政院長為孫運璿，楊從國貿局展開她的公職人生。

楊珍妮在國貿局認識鄧振中，他們的共同目標就是要讓台灣加入世界貿易組織WTO。當時，還是政大教授的蔡英文被邀請擔任WTO入會顧問，國貿局經常挑燈夜戰，為了加入WTO這個不可能的任務，直到2002年，台灣正式加入WTO，成為第144個會員國，隨後楊珍妮被派駐到日內瓦的WTO代表團，繼續為台灣的多邊談判打拚。

2007年3月，經濟部成立「經貿談判代表辦公室」（OTN），成立沒多久就遇到歐盟擴大課稅範圍，台灣和美、日聯手向WTO提告解決爭端，由經貿辦親自上陣，主要負責談的產品是「液晶顯示器」，官司歷年兩年多終於告贏了。

楊珍妮是本次台美關稅談判（左1）的總談判代表。（翻攝自Taiwan in the US）

成為國貿局首任女局長 迎戰地溝油、APEC會談危機

馬英九執政期間，楊珍妮在2014年升任國貿局長，也成為台灣首任女性國貿局長，當時她曾說，不管是男性或女性，會做事比較重要；在她上任1個月後台灣就爆發地溝油危機，楊珍妮在這個事件中透過駐外單位隨時掌握台灣的產品出口狀況。

同年，各國「FTA大爆發」，APEC又在北京舉辦，儘管馬政府向中國頻頻示好，台灣派出副總統蕭萬長和美日會談時，中國仍表達抗議，而楊珍妮的任務就是要掌握情資，成為APEC團隊的關鍵後援。

完成台美斷交後最完整貿易協議 如今再談成關稅最優惠待遇

在蔡英文總統連任後，楊珍妮在2020年5月出任「台灣美國事務委員會」主任委員，負責當時台美重中之重的談判工作——台美21世紀貿易倡議，這是在1979年台美斷交以來，台美最完整的貿易協議，涵蓋農業、勞工、中小企業、國營企業到法規制定，在2023年由美國貿易代表署宣布完成談判，時任美國總統拜登在8月簽署《美台21世紀貿易倡議首批協定實施法》。

楊珍妮在賴清德總統上任後接任行政院政委，同時兼任經貿辦總談判代表，去年美國總統川普宣布台灣的32%超高關稅後，台美隨即啟動視訊談判，鄭麗君隔月就和楊珍妮赴美展開實體談判，前後歷時10個月，近日終於等到關稅15%不疊加，還加上對232條款的最優惠待遇。

楊珍妮今與談判團隊返抵國門。（鏡報鄒保祥）

張育萌表示，在記者會上他對楊珍妮的一句話印象很深刻，楊珍妮說，「這是一個全面性的談判，比拜登時期的『台美21世紀貿易倡議』更廣」，讓他不禁猜想楊珍妮在說出這句話的時候有多少百感交集。

張育萌有感談判桌上的驚濤駭浪，肯定不是政治口水可以比的，如同副總統蕭美琴所言，「這場談判的背後，是無數個跨時區、挑燈夜戰的努力。」感謝鄭麗君和楊珍妮的合作無間，「很多談判不是『奇蹟』，而是一群人用幾十年累積的專業，在關鍵時刻，為國家一肩扛起。」

