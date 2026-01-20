楊珍妮談關稅過程2度感性落淚 認自己「愛哭鬼」卓揆獻擁抱

楊珍妮回憶談判過程2度落淚，會後與卓榮泰擁抱。（鏡報林煒凱）

經過談判團隊9個月辛勞，台美關稅降至15%，關鍵人物就是行政院副院長鄭麗君副院長及政委楊珍妮。今政院記者會上，楊珍妮2度感性落淚，最後行政院卓榮泰與祕書長張惇涵也獻上擁抱，場面溫馨。

楊珍妮是誰 為何落淚？

行政院今召開「台美關稅談判說明」記者會，透露談判過程細節，輪到楊珍妮致詞時，她先是感謝正副總統、國安團隊及政院團隊給予明確政策立場談判方向，「該堅持，副院長一定會堅持，該爭取，我們都爭取」，才有今日成果。

說著說著，楊珍妮突哽咽落淚，除團隊外她也感謝其他單位對經貿談判辦公室的協助，還有同仁日夜陪伴她，上週簽署了MOU後，朋友及業者寫信給她，「妳回來可以休息了、我們可以聚餐了」，自己則回應，誠如卓榮泰所說，這輛火車終於開出了隧道，看到曙光，但還沒到站，因未尚有對等貿易協定未簽署。

楊珍妮也與經濟部長龔明鑫擁抱。（鏡報林煒凱）

認是愛哭鬼 返台被感動到

記者會尾聲，楊珍妮坦言昨日下飛機時沒有預期到卓、張2人會來，看到他們真的像回到家裡，只差沒有擁抱他們，看到家人一路走來他們的支持很感動，那是「Touch my heart」，自己很愛哭，就會掉眼淚。

說著說著楊珍妮又再次哽咽，記者會結束後，卓與張也特別擁抱了楊珍妮，場面相當溫馨。

