楊珍妮：台美談判正進行文書交換 4000億美元投資是揣測

（中央社記者高華謙台北26日電）台美關稅談判進入最後階段，經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮指出，目前正進行文書交換，爭取最好待遇；至於傳出台灣承諾投資美國約4000億美元，楊珍妮說，「這是外面不斷揣測，最後答案一定會公布。」

英國金融時報引述知情人士報導，台美關稅協議預料近期將公布，台灣承諾投資美國的金額介於日韓之間，可能約為4000億美元，並可能計入台積電在亞利桑那州承諾投資的1650億美元。

楊珍妮與行政院長卓榮泰等人今天上午出席「中華民國工商協進會工商早餐會」。

針對關稅是否大致底定、何時能定案一事，楊珍妮受訪指出，「我們在做最後、最後的努力」，目前正進行文書交換，爭取最好的待遇。

至於是否有談及4000億美元的投資金額。楊珍妮說，這些是外面不斷揣測，最後有答案一定會公布，而在談判最後階段，大家還是要互相交換訊息與文書、文件，必須遵守一定規定。

此外，卓榮泰在早餐會致詞指出，行政院副院長鄭麗君率領的談判團隊一直積極提出對台灣最有利方案，目前各種技術性磋商已經完成，在進入總結會議前，正在進行文書交換過程，以確定內容。

卓榮泰說，向美方談判時提出「台灣模式」的談判策略，也就是對美投資是由台灣產業自主全球性布局、投資，政府提供金融保證，但台美雙方將以政府對政府方式，由美方提供台灣未來設立服務園區需要的行政協助與優惠，例如土地、行政作業等，只有台灣有這種服務園區概念、做法與成績，這也不是把台灣的力量往外移，而是台灣力量擴張。

卓榮泰強調，總統賴清德已主持20次以上的各種會議，包括每次在實體會議前、視訊會議後，都要召集閣員研討談判內容，希望很快能跟大家報告。（編輯：林淑媛）1141126