楊珍妮：爭取對等關稅調降且不疊加 機率非常高

（中央社記者潘姿羽台北1日電）台美關稅談判進入最後階段，行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮指出，會爭取調降對等關稅、稅率不疊加，以及232條款關稅優惠，「我們有信心」。立委追問，最終談判結果為對等關稅調降且不疊加的機率為何，楊珍妮多次回答「機率非常高」。

立法院經濟委員會今天邀請經濟部、國家發展委員會、行政院經貿談判辦公室等相關單位就「台美關稅協議之談判方針、進度、爭議事項、雙方可能承諾及台灣產業之影響評估」進行報告。

立委詢問，台灣談判團隊對於爭取調降對等關稅、稅率不疊加，以及232條款關稅優惠，是否有信心。

楊珍妮表示，相信在行政院副院長鄭麗君帶領下，一定會爭取上述目標，「我們有信心」。

楊珍妮說明，今年4月至今，台灣對等關稅暫行稅率從32%降至20%，台灣團隊從4月開始與美方展開談判，美方「非常肯定我方務實積極態度，談判氣氛正向發展」。

根據行政院經貿談判辦公室報告，台灣經濟高度仰賴外貿，且台美逆差結構特殊，高達9成是來自半導體、資通訊產品、電子零組件等，涉及美方正進行的232條款調查，使得台灣對美關稅談判必須就對等關稅和232條款多項關稅一併磋商。

楊珍妮指出，台灣談判團隊將對等關稅與232條款一起談，一定會爭取對等關稅稅率調降且不疊加。國民黨立委謝衣鳯詢問，機率有多高，楊珍妮回答「機率非常高」。

行政院經貿談判辦公室說明，現階段台灣談判團隊是以「台灣模式」與美方洽談供應鏈合作，並爭取調降對等關稅且不疊加原MFN（最惠國待遇）稅率，以及232多項關稅最優惠待遇，同時為赴美投資企業爭取更有利的投資環境與條件，以提供業者穩定經商環境，維繫產業利益及國家競爭力。

行政院經貿談判辦公室表示，談判團隊積極提出有利於台灣的方案與美方洽商，與美方的技術性磋商已大致完成，正在做文件交換，待完成書面文件交換過程後， 希望能夠進入到最後的總結會議，達成台美貿易協議。（編輯：潘羿菁）1141201