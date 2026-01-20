楊珍妮：美方要求我方市場全面開放 將堅持三原則續談判

台美關稅談判的兩名女將行政院副院長鄭麗君（右）和政委、經貿辦總談判代表楊珍妮（左）。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 台美對等關稅確定調降為15%且不疊加，雖然美製車的進口關稅並未隨之公布，但近日不斷傳出有機會調降，甚至是零關稅。對此，經貿辦總談判代表楊珍妮今（20）日在「台美關稅談判說明記者會」表示，美方要求我方市場全面開放，希望可以對齊鄰近東南亞國家全面市場開放的情形，並參考過去我方與他國簽署自由貿易協定的開放程度，談判團隊將堅守國家產業利益、糧食安全和國防韌性等原則，一旦雙方簽署「台美對等貿易協議」後，談判團隊將會完整報告。

廣告 廣告

楊珍妮說，台美雙方尚在最後核對我輸美產品豁免的對等關稅項目，以及我國對美進口降稅的品項，預計在數週後簽署台美對等貿易協議。

有關於協議內容，楊珍妮指出，首先當然是關稅，「美方要求我方全面市場開放」，希望可以對齊鄰近東南亞國家全面市場開放情形，並參考過去我方與他國簽署自由貿易協定的開放程度，納入開放市場承諾事項。面對美方談判高度不確定、變動性，而且在非常短的時間內，要回應美方全面市場開放、平衡貿易逆差的主張，談判團隊將在堅持守護國家產業利益、糧食安全和國防韌性等原則與美方討論。

楊珍妮強調：「我知道，大家都很期待早日公開降稅品項清單，但還在最後的核對階段」，一旦雙方簽署協議後，談判團隊將會提出完整報告。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

回憶談判過程「零時差」 張惇涵：宵夜永遠是燒餅加蔥蛋陪伴

鄭麗君之外 台美關稅談判還有一個不能忽略的名字