楊珍妮：APEC會議與美有來往 內容適當時機說明

（中央社記者潘姿羽慶州30日電）經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮出席2025年亞太經濟合作會議（APEC）雙部長會議，媒體關注是否藉此機會與美國代表接觸。楊珍妮表示「有，確實有往來」，但基於互信，談話內容會在適當時機對外說明。

2025年亞太經濟合作會議（APEC）主辦國為韓國，其中APEC部長級年會（APEC Ministerial Meeting, AMM）於10月29日、30日舉行，台灣由經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮、國科會主委吳誠文代表。

廣告 廣告

楊珍妮是負責台美關稅談判大將，外界期待，台灣能藉由此次重要國際場合，與美方接觸，推進台美貿易談判進度。

媒體詢問，台灣是否透過與美國互動，或是進行雙邊對話，楊珍妮回答「有，確實有往來」，但基於互信，談話內容會在適當時機對外說明。

至於美方AMM代表人物，楊珍妮表示，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）與川普同行，只在韓國停留很短暫的時間就離開，因此由副貿易代表Rick Switzer出席。

媒體追問，楊珍妮作為總談判代表，是否有與美方談到關稅議題。楊珍妮回答，談判是以團隊進行，並由行政院副院長鄭麗君領軍談判，而在APEC會議上，就APEC相關議題都會交換意見，至於有沒有談到詳細內容，在適當時機會跟大家說明。

另有媒體關切，台灣是否有與其他同樣受美國關稅政策衝擊的國家交流，楊珍妮表示，川普上任以來，跟許多國家展開雙邊談判，以至於這成為普遍話題，各國也有交換意見，但因見面時間不長，且基於保密協議，說明還是很保守。（編輯：蘇龍麒）1141030