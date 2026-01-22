楊瓊瓔不退台中市長提名 黃暐瀚曝有自信、沒時間兩大關鍵因素

楊瓊瓔持續在各地市場拜票。 圖：楊瓊瓔服務處/提供

[Newtalk新聞] 台中2026市長選戰國民黨提名卡關，資深媒體人黃暐瀚22日分析，立委楊瓊瓔不願退讓給立法院副院長江啟臣，主要基於「有自信」與「沒時間」兩大因素。他認為，楊瓊瓔自認資歷深厚、地方經營不輸江啟臣，加上年齡考量，這次若不拚，下屆幾無機會。黃暐瀚強調，黨內需公平公開決定提名方式與時程，盧秀燕市長也無法強行協調，避免心急導致分裂。

黃暐瀚指出，許多藍營支持者質疑楊瓊瓔為何不退，但這忽略了楊的實際考量。他解釋，所謂「退」若僅是見面談談後楊表態支持江啟臣，顯然太過一廂情願。楊瓊瓔不退的首要原因是自信滿滿：她1989年25歲即當選省議員，比1994年當選省議員的盧秀燕早5年，從政已37年，是藍營在台中資歷最深的政治人物。

黃暐瀚進一步分析，2008年國會改單一選區前，台中縣屬大選區，楊瓊瓔兩屆省議員、三屆立委皆在大選區勝出，這些區域江啟臣未選過。大台中29區中，舊縣區21區涵蓋「山海屯」，楊瓊瓔出身海線，父親楊定照是梧棲老里長，她畢業於沙鹿國小國中、清水高中、東海大學，長期經營海線。後改選潭雅神區是尊重地方勢力，此次民進黨提名何欣純，本命區大里、太平人口逾40萬，楊自認經營19年，不會輸江啟臣。

第二大原因是時間壓力。黃暐瀚表示，1964年生的楊瓊瓔已62歲，若這次不選，8年後70歲，幾乎不可能再戰。在「不管誰選都能贏何欣純」的自信下，楊決定全力一搏。最近她啟動大選模式，在台中各地拜票，提升知名度與討論度，盼拉抬聲勢影響民調。

黃暐瀚提到，1月16日首次協調時，楊瓊瓔開頭即問黨內有無民調，國民黨秘書長李乾龍回覆沒有，因此不存在楊大幅落後的基礎。他結論，盧秀燕不是不協調，而是沒辦法喬動楊。楊要的不是魚死網破，而是公平公開：先定提名方式（比民調或初選），再定時程（農曆年前或後）。藍營提名或許拖到農曆年後，但選舉在11月底，得走完程序，不能心急。

據了解，國民黨主席鄭麗文19日表示，若協調不成，將依黨機制辦理初選；楊瓊瓔回應，若協調未果，就回歸黨制度。綠營內參民調顯示，何欣純與江啟臣差距縮至個位數，與楊則在誤差範圍內，讓藍營基層焦慮，擔心延宕影響選情。江啟臣呼籲黨中央加快協商，避免對手見縫插針。楊瓊瓔與江啟臣支持者在網路互槓，兩人皆籲理性，強調黨內團結。

台中市長選戰藍綠對決，民進黨早提名何欣純積極布局，國民黨內部「姐弟之爭」成焦點。黃暐瀚分析，此局需耐心走完過場，確保藍營最大勝利。

