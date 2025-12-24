楊瓊瓔促中央速核南山截水溝第三期72.7億元

楊瓊瓔要求中央，儘速核定第三期七十二點七億元經費，工程早日動工，完善海線防洪最後一哩路。(記者徐義雄攝）

記者徐義雄／台中報導

立法院經濟委員會二十四日抵台中，考察水利與經濟建設概況，了解南山截水溝第三期工程推動情形，以及台中國際會展中心東、西側展館裝修興建工程進度與後續策展規畫。立委楊瓊瓔指出，南山截水溝是台中海線地區防洪關鍵，一、二期工程已投入約五十億元，完工後明顯改善安良港排水及山腳排水周邊長年淹水情形；第三期計畫遲遲未獲核定，已成為沙鹿、梧棲、龍井淹水的「最後缺口」。楊瓊瓔呼籲中央正視地方防汛壓力，儘速核定第三期七十二點七億元經費，工程早日動工，完善海線防洪最後一哩路。

經濟委員會聽取台中市政府水利局、建設局、經發局、外貿協會及經濟部國貿署簡報，內容涵蓋南山截水溝第三期計畫、台中國際會展中心東側展館裝修進度與一一五年策展規畫，以及西側展館興建辦理情形。

水利局指出，南山截水溝第三期工程整治長度約二點九公里，自北勢溪至竹林北溪，總經費七十二點七億元，其中用地費三十一點八億元、工程費四十點九億元，計畫分兩階段推動。一一五至一一八年度為北勢溪至沙田路與光華路交叉口上游約三百公尺處，用地及工程經費約二十八億元，辦理五個工程標，涵蓋明渠、暗渠及推管等工法；一一九年度後再延伸至竹林北溪，用地及工程經費約四十四點七億元，規畫再辦理三個工程標，分年完成整體治理。

根據水利局監測資料，南山截水溝第一、二期工程投入約五十億元，完工後安良港排水及山腳排水周邊淹水紀錄大幅下降。

楊瓊瓔指出，豪雨及颱風來襲，災情多集中在沙鹿車站周邊及尚未治理的市區範圍，顯示第三期工程推動已刻不容緩。海線地區近年人口快速成長，南山截水溝上、下游影響人口超過十二萬人，占海線人口近半，不僅是單一排水工程，守住城市安全的重要防線。

經濟部次長賴建信說明，考察會議中多位沙鹿里長出席，顯示地方對治水工程高度重視，完成南山截水溝第一、二期工程外，後續推動第三期整治計畫，同步改善道路側溝等排水設施，達到系統性治水、整體防洪的目標。

楊瓊瓔表示，一一五年啟動之「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」預算通過後，經濟部水利署加速支持補助南山截水溝第三期工程，台中市政府得以分年分期推動，完成台中海線治水工程，守護居民生命與財產安全。

楊瓊瓔說，台中水湳經貿園區國際會展中心第一期東側工程，市府自籌八十八億元興建，十一月開始營運；第二期西側原規畫中央補助、市府興建，二0一九年起，歷經經費不足、經濟部提出調整中央與地方權利金比例等爭議，疫情衝擊，開發進度幾乎停擺。

多次與經濟部、國貿署及台中市政府持續溝通協調，爭取到行政院支持，將原規畫經費由四十二億元提高至六十億元，拍板於一一六年四月開工、一一九年十一月完工。西側展覽館可容納標準攤位約二一00攤，搭配東側展覽館約二三六0攤，整體水湳展覽館園區將提供約四四六0攤位規模，打造全國最大展覽園區，因應工具機展及各類大型展覽與活動需求。