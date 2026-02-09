楊瓊瓔促橋梁速建 何欣純跨派系挺議員

立委楊瓊瓔（左三）與台中市議員楊大鋐（右一）9日上午邀集市府建設局、水利署等相關單位，辦理「中平路銜接中平北路新建橋梁工程」現勘協調會。（馮惠宜攝）

民進黨台中市長參選人何欣純（左五）9日赴豐原區出席民進黨2026台中市議員提名初選聯合登記，集結地方新潮流、英系、正國會等人集合，另英系召集人莊瑞雄、綠委王世堅昨也現身相挺，可謂是綠營派系大集合。（温予菱攝）

迎戰2026台中市長選戰，積極爭取國民黨台中市長提名的立委楊瓊瓔9日深入基層，發揮強大的中央與地方協調力，力促加速推動「西屯區中平路銜接中平北路橋梁新建工程」，若進度順利，最快今年9月動工、明年5月完工通車。民進黨台中市長參選人、立委何欣純則以「台中隊母雞」之姿，率新潮流13位市議員、英系8位市議員完成黨內提名初選聯合登記。

面對國民黨中央將在3月底進行初選民調，楊瓊瓔勤走基層，針對水湳經貿園區周邊車流暴增問題，楊偕市議員楊大鋐9日邀集經濟部水利署及市府建設局召開現勘協調會。

楊瓊瓔表示，水湳經貿園區內的會展中心等重要地標陸續完工，完善周邊路網已是當務之急。由於過去牛埔橋改建期間設置的臨時便橋極大便利了大雅與西屯居民，地方強烈期盼興建永久性橋梁以疏導龐大車流。原本依正常程序需等待至民國116年底才能發包的工程，在她強力協調下，水利署同意縮短審議時程，台中市建設局也將同步啟動工程發包，力拚今年9月動工、明年5月完工通車。

何欣純9日赴豐原區出席民進黨2026台中市議員提名初選聯合登記，包括新潮流13位市議員、英系8位市議員，預計今天登記的正國會市議員周永鴻等人，也悄悄現身合體，另英系召集人立委莊瑞雄、立委王世堅亦現身相挺，可謂是綠營派系大集合。

何欣純表示，自己代表綠營參選台中市長，身為母雞願意領導、帶領所有小雞，與大家一起深耕台中，看到很多參選人登記，也象徵台中隊不分派系團結一致。

莊瑞雄說，英系將全力輔選何欣純，為城市提出更清楚的發展方向；王世堅表示，「台中英」是一支已成形的生力軍，為民進黨重返台中執政的重要關鍵，民進黨這次「志在必得」。