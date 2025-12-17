楊瓊瓔促神岡神洲里活動中心落成

台中市長盧秀燕與立委楊瓊瓔等人，出席「神岡區神洲里市民活動中心」完工落成祈福典禮。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄／台中報導

立委楊瓊瓔十七日出席「神岡區神洲里市民活動中心」完工落成祈福典禮。楊瓊瓔說，神洲里長期借用宮廟空間辦理社區活動，場地侷促，長輩出入相當不便。她出面協調交通部高公局，同意提供國道四號高架道路下的閒置用地，市府免去土地取得成本，投入近一千七百萬元經費興建市民活動中心。

「神岡區神洲里市民活動中心」完工落成祈福典禮，市長盧秀燕等人出席。

神岡區神洲里活動中心的興建歷程並不容易，關鍵的就是土地問題。

廣告 廣告

楊瓊瓔提到，接獲地方需求後，多次向中央反映，協調交通部高公局，獲得同意提供國道四號高架道路下用地，市府得以善用閒置土地以興建活動中心。

原本規劃以「日照共構」方式，結合市民活動中心與長照服務，爭取衛福部日照相關經費，長輩白天能在熟悉的社區中安心活動、就近照顧。

不過，後續因中央補助經費因故取消，一度面臨變數，市府體察地方迫切需求，改由市府自籌一千七百萬元經費，推動興建市民活動中心工程得以如期完成，順利啟用。

+ 神岡區公所說明，神洲里市民活動中心為地上一層RC構造建築，面積約九十坪，總經費約一六九六萬元，設置多功能活動空間，可容納約一百五十人，規劃完善的男女廁所、無障礙廁所、茶水間及獨立出入口，兼顧便利性與友善設計。

建築外觀採用鵝黃色與淺灰色系，與周邊公園景觀相互呼應，整體空間明亮實用，可作為里民集會、社區關懷、長青學苑、藝文活動，選舉投票及防災避難收容等多功能用途。