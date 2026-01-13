楊瓊瓔勤走基層市場拜票 爭取選民信任

民眾黨議員曝內部民調支持「江啟臣」，楊瓊瓔（右）這樣回答。（林弘笙攝）

國民黨2026台中市長人選，立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔爭取黨內提名出線。楊瓊瓔13日一早前往西區向上市場拜票，針對江和樹曝光民眾黨內部民調，比較支持江啟臣，楊說，她尊重每一位市民朋友的選擇，持續爭取市民最信任的選擇跟支持。

民眾黨台中市議員江和樹13日表示，根據民眾黨內部民調，意向比較支持江啟臣，期待國民黨盡快確定人選，藍白合部分再跟黃國昌主席討論一下怎麼合作，一定全力相挺。

針對民眾黨內部民調較支持江啟臣，楊瓊瓔說，她尊重每一位市民朋友的選擇，還是一樣勤走基層，探求民瘼解決問題，將她的理念、政策告訴市民，爭取市民最信任的選擇跟支持。

