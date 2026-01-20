楊瓊瓔北屯市場掃街 攤商熱情送蔥、白蘿蔔高喊：凍蒜

表態參加今年底台中市長選舉的國民黨立委楊瓊瓔今（20）日前往北屯市場掃街，過程中有許多民眾高呼「加油」、「妳一定行的，妳很強」，更有攤販送上象徵當選的蔥以及白蘿蔔，盼楊有好彩頭。

楊瓊瓔今前往北屯市場掃街前進行受訪，強調她絕無排斥協調，始終秉持最開放、最寬廣的態度，期盼能依法合規地推出最強參選人，若最終協調不成，回歸黨章規定的提名機制不僅是民主政黨的常態，更是為全黨團結奠定穩固根基；楊表示，若國民黨最終正式提名她，她也一定會達成台中勝選的目標。

楊瓊瓔也再次重申，參與初選並非為了造成對立，而是「民主實踐與團結」的示範，讓符合資格的黨員共同參與、理性討論並依循制度執行，才能讓支持者感到安心。

楊瓊瓔今前往北屯市場掃街，過程中可以看見楊向攤販閒話家常，並透露她每天在基層走訪，很了解大家的辛苦；另外，有不少攤販更是送上白蘿蔔、青蔥給楊瓊瓔，要祝楊「好彩頭」、「凍蒜」。

楊瓊瓔勤跑地方尋求支持，在掃街過程中有許多民眾更是高呼「加油」、「妳一定行的，妳很強」、「一定會支持」、「一定要當選」、「女力接棒」，楊與許多民眾都能聊上兩句，也展現出十足的親和力。

