楊瓊瓔協調會中「錯愕」 江啟臣：藍綠終須一戰.黨內勿對立

台中市 / 綜合報導

國民黨中央昨（16）日，針對台中市長提名進行協調，但誰要出來選沒有喬好，楊瓊瓔今（17）日一早來到梧棲拔蘿蔔，他說江啟臣曾經希望5月決定人選，現在趕著想在1月就有結果，讓她覺得錯愕。江啟臣則強調「藍綠終須一戰，黨內不要對立」，最重要的是沒有分裂的本錢。

國民黨立委楊瓊瓔，今（17）日一早到台中梧棲拔蘿蔔，想要獲得好彩頭，前一天參加完黨中央辦的台中市長提名協調會，經過一晚的沉澱，楊瓊瓔說，第一次協調會過程有得到部分共識，但也沒取得共識的部分，立委（國）楊瓊瓔說：「因為江副有提出，希望在5月份之後才來做提名，突然希望在1月底以前能夠完成提名作業，那我真的是很驚訝也很錯愕。」

同樣也想參選的立法院副院長江啟臣，之前就曾說，希望5月再決定提名，如今卻又趕著想在1月就有結果，覺得被擺了一道，對此江啟臣出席活動，對於首次協調會的結果他只強調，現階段黨內不能夠對立，立委（國）江啟臣說：「在台灣的民主政治底下，藍綠終須一戰，黨內不要對立，不能夠分裂，不要被見縫插針。」

國民黨誰要出來選台中市長，還沒喬好，民進黨的參選人立委何欣純，隔岸觀火，立委（民）何欣純說：「我就祝福，按照自己的步驟，好好的讓大台中的市民支持我，信任我。」國民黨市長人選，協調出現僵局，第二次協商什麼時候舉行，也還沒定出時間，台中藍營的這場姊弟之爭，暫時還沒落幕。

