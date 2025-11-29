楊瓊瓔參戰！稱盧媽8年政績優秀 鄭麗文：台中KMT要提最強人選

即時中心／顏一軒、魏熙芸報導

國民黨資深立委楊瓊瓔昨（28）日宣布表態爭取競選台中市長，形同恐與立法院副院長江啟臣進行一場正面對決。對此，國民黨主席鄭麗文今（29）日參加台南市黨部黨慶時表示，自己曾與「瓊瓔姊」在立法院共事過2屆，她就像小太陽一樣，有她在的地方就有溫暖，是非常接地氣的一位政治人物，國民黨必須延續「盧媽」（台中市長盧秀燕）8年非常優秀的政績，因此未來一定要在台中提名最強、最優秀的人選。





楊瓊瓔昨日透過臉書宣布，許多市民朋友勸進我參加黨內台中市長初選，謝謝大家的支持與肯定，她要向所有市民朋友報告，「我準備好了！」

今早10時，鄭麗文在中華人權協會理事長高思博、台南市黨部主委謝龍介、前立委陳以信、台南市議員林燕祝等人的陪同下，前往台南市勞工育樂中心，出席國民黨台南市黨部黨慶活動，並於行前短暫接受媒體聯訪。

針對台中市長國民黨提名進程，鄭麗文指出，「瓊瓔姊呢，我兩次當立委都跟她一起是同事，大家也都知道她是一個戰力很強、經營非常深耕，就像小太陽一樣，有她的地方就充滿溫暖，非常接地氣的一位政治人物」。

鄭麗文強調，國民黨的政治人物有企圖心是健康的，也是好事，在台中市國民黨也必須要繼續延續「盧媽」8年非常精彩優秀的政績，讓黨能繼續執政，所以台中市長一定要幫市民提名一個最強的、最優秀的人選。

她重申，大家不需要擔心有超過一個人以上有意願來為市民服務，重點是在提名之後是不是能夠完全無私團結，「我對『瓊瓔姊』是有百分之百的信心，大家期待很深地江啟臣副院長也是如此，相信透過黨的制度跟機制去進行協調最後完成提名，那麼在台中我們國民黨也一定會不分彼此、團結一致、達到勝選」。







