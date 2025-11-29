楊瓊瓔參選台中市長！鄭麗文讚像「小太陽」：有她的地方就充滿溫暖

記者楊士誼／台北報導

離九合一大選剩下一年，國民黨縣市首長布局備受注目。國民黨主席鄭麗文今（29）日表示，基北桃、苗栗與南投現任者優先提名，艱困的南、高兩市上次參選者會優先考慮，如有不同人表達參選意願也會協調。至於國民黨立委楊瓊瓔也宣布參選台中市長，鄭麗文則說，楊瓊瓔戰力強、經營深，就像小太陽一樣，「有她的地方就充滿溫暖」，黨在台中一定會提最優秀的人選。

鄭麗文今天前往台南、高雄出席黨慶活動，並在會前受訪時指出，上周中常會已經正式通過縣市首長提名特別辦法，第一波提名中，也希望現任者都能順利連任，因其政績非常優越，也受到民眾高度支持。鄭麗文表示，基隆、台北、桃園、南投、苗栗的現任首長都會優先提名。台南、高雄等艱困選區，先前黨內已有同志在上次代表國民黨參選，有很好的成績也一直在地方經營，這部分黨中央會優先考慮，若有不同人表達參選意願，黨內也會協調，希望能在年底之前完成提名、提早佈局。

對於楊瓊瓔的參選，鄭麗文則說，自己兩次當立委都跟楊瓊瓔是同事，她的戰力很強、在地方深耕，「就像小太陽一樣，有她的地方就充滿溫暖，非常接地氣」，國民黨人有企圖心是好事。而台中必須要延續盧秀燕八年的優秀政績，讓國民黨繼續執政，因此一定要幫台中市民提名最優秀的人選。

鄭麗文接續表示，外界不須擔心超過一人有參選意願，重點是提名後黨內是否能完全、無私的團結。她對楊瓊瓔有百分之百的信心，對江啟臣也是如此，相信透過黨的制度跟協調完成提名，國民黨一定團結一致，達到勝選。

