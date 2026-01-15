楊瓊瓔台中大甲市場迎接好彩頭 「彎下腰 才能看見最真實的需求」

國民黨立委楊瓊瓔今（15）日一早，來到台中大甲菜市場跟大家請安，頭家大哥送上又大又白的蘿蔔，祝她好彩頭！不管是蹲下來聽阿嬤講菜價，還是逗弄爸爸懷裡古錐的小朋友，她始終相信：「彎下腰，才能看見最真實的需求」！

國民黨立委楊瓊瓔昨（14）日見證台中市精密機械科技園區廠商協進會第 5、6 屆理事長交接典禮，她直言，盧秀燕市長的 「前店後廠」，正是她們共同的願景。產業專注技術升級，把螺絲鎖緊、把齒輪磨亮，做全世界最好的產品，由政府負責搭台，斥資88億興建的台中國際會展中心即將正式營運，未來在家門口就能做全世界的生意！

楊瓊瓔今（15）日在臉書分享，她今天一早來到大甲菜市場跟大家請安，一走進市場，就被滿滿的祝福包圍，頭家大哥送上又大又白的蘿蔔，祝她好彩頭、前進市府拔得頭籌！還有滷得亮晶晶的豬腳，象徵鴻運當頭；老闆娘的橘子更是大吉大利的祝福！她把這些好兆頭通通收進心裡，轉化為為大家打拚的能量。

她認為，市場是城市的廚房，也是經濟最前線的指標。讓攤商生意興隆、讓市民買得開心，就是市政最基本的功課。

楊瓊瓔直言，服務沒有界限，建設不分區域。她在地深耕，最懂基層的聲音。為了讓臺中的庶民經濟更蓬勃，為了守護這份單純的幸福！她也承載著大家的厚愛與期待，「我們一起全力以赴，讓臺中更好！」

楊瓊瓔說，不管是蹲下來聽阿嬤講菜價，還是逗弄爸爸懷裡古錐的小朋友，她始終相信：「彎下腰，才能看見最真實的需求」！

