楊瓊瓔合體盧秀燕掛看板 拋三大願景爭市長

▲立委楊瓊瓔與台中市長盧秀燕同框賀歲看板曝光(圖／柳榮俊翻攝2025.12.19)

[NOWnews今日新聞] 立法委員楊瓊瓔今(19)日正式發表「馬年行大運」戶外看板，與台中市長盧秀燕溫馨同框。楊瓊瓔除送上新年祝福，更首度針對國民黨台中市長黨內初選明確表態，強調將尊重民主機制、接受市民檢驗，並提出「交通、健康、產業」三大願景，展現接棒盧秀燕、續造台中幸福感的決心。

楊瓊瓔服務處執行長洪柳益表示，最強女力連線，看板設計寓意「日出中台灣」本次看板設計以「大紅×霧金」為主色調，視覺中心由金色橫幅「馬年行大運」貫穿，宛如春聯橫批般喜氣。背景以放射光束呈現「日出中台灣」意象，搭配彩馬、花卉與圓幣雲紋，寓意城市奔騰、百業興旺。

廣告 廣告

盧秀燕公開肯定，中央地方合作無縫接軌，楊瓊瓔過去曾任台中市副市長，與市長盧秀燕默契十足。盧秀燕多次公開稱讚楊瓊瓔是「台中在中央的最強支援」，特別是在捷運藍線、橘線規劃、長照資源及中科科技走廊等重大建設上，楊在中央爭取預算、盧在地方落實執行，成功讓政策無縫接軌，是推動台中向前的重要夥伴。

楊瓊瓔表示，面對各界關注與立法院副院長江啟臣的黨內初選競爭，目標一致「讓台中更好」，展現資深民代格局，首度正面回應，表示已準備好依循國民黨民主機制投入初選。楊瓊瓔強調，「尊重制度、接受市民檢驗是民主的必然」，並指出與江副院長雖有競爭，但目標絕對一致，即是延續施政成果，「讓台中更好」。

楊瓊瓔主張，城市建設應建立「可驗證的里程碑」。她承諾未來將全力督促中央與地方協力，推動預算全透明、工程進度定期公開，落實「用數據說話、以績效負責」的精準治理。針對基層關心的治安、空汙與環境議題，她提出強化科技偵蒐、加強夜間巡守及熱區清潔等具體方案，並計畫串連社區、學校、企業，共同建構安全友善的生活圈。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

濱海單車驛站廁所再進化 中市升級環境迎客

台中公托邁向60處 盧秀燕：打造社宅育兒好生活

廚餘轉型免驚 中市府檢測焚化爐戴奧辛全數合格