楊瓊瓔后里發水果月曆 阿北清晨5點多就來排隊

〔記者歐素美／台中報導〕立委楊瓊瓔今天上午偕同台中市議員陳本添、邱愛珊等，到后里鎮安宮分送2026年水果月曆，600份水果月曆不到40分鐘就被民眾索取一空，其中，張姓阿伯每年都到場排隊領取，今天清晨5點多就到場排隊，拔得頭籌。

立委楊瓊瓔、市議員陳本添、邱愛珊及后里鎮安宮主委張純賓等，今天上午8點在鎮安宮廣場發送水果月曆，索取民眾排了快200公尺長，許多民眾見到楊瓊瓔等人紛紛熱情要求合影，並拿起手機拍下楊瓊瓔發放月曆的樣子，楊瓊瓔也來者不拒，展現親民的一面。

楊瓊瓔表示，發送水果月曆已行之有年，活動除了可提早向民眾拜年外，也可近距離接觸鄉親、與其互動，感覺很好。尤其台灣物產豐饒，水果尤其豐富，包括蓮霧、桶柑、芒果、枇杷、水蜜桃、釋迦、甜柿等水果隨著季節嬗替，呈現各種豐美的滋味，讓人得以大快朵頤，希望藉由印製這份精美的台灣水果月曆，讓大家能珍惜台灣這塊美麗的土地。

楊瓊瓔除了發送月曆，並不忘針對普發現金詐騙，呼籲鄉親勿將健保卡交給陌生人，以免被冒領。楊瓊瓔說，打詐可謂全民運動，詐騙集團虎視眈眈，日前更傳出有詐騙集團用1千元換健保卡，目的是要用健保卡冒領一萬元，希望民眾勿將健保卡交給陌生人，以免被冒領，強調政府「不會主動」寄簡訊或Email 通知領錢、登錄，也「不會」打電話要求至ATM或網銀轉帳！

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

