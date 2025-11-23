楊瓊瓔后里發水果月曆 阿北清晨5點多就來排隊
〔記者歐素美／台中報導〕立委楊瓊瓔今天上午偕同台中市議員陳本添、邱愛珊等，到后里鎮安宮分送2026年水果月曆，600份水果月曆不到40分鐘就被民眾索取一空，其中，張姓阿伯每年都到場排隊領取，今天清晨5點多就到場排隊，拔得頭籌。
立委楊瓊瓔、市議員陳本添、邱愛珊及后里鎮安宮主委張純賓等，今天上午8點在鎮安宮廣場發送水果月曆，索取民眾排了快200公尺長，許多民眾見到楊瓊瓔等人紛紛熱情要求合影，並拿起手機拍下楊瓊瓔發放月曆的樣子，楊瓊瓔也來者不拒，展現親民的一面。
楊瓊瓔表示，發送水果月曆已行之有年，活動除了可提早向民眾拜年外，也可近距離接觸鄉親、與其互動，感覺很好。尤其台灣物產豐饒，水果尤其豐富，包括蓮霧、桶柑、芒果、枇杷、水蜜桃、釋迦、甜柿等水果隨著季節嬗替，呈現各種豐美的滋味，讓人得以大快朵頤，希望藉由印製這份精美的台灣水果月曆，讓大家能珍惜台灣這塊美麗的土地。
楊瓊瓔除了發送月曆，並不忘針對普發現金詐騙，呼籲鄉親勿將健保卡交給陌生人，以免被冒領。楊瓊瓔說，打詐可謂全民運動，詐騙集團虎視眈眈，日前更傳出有詐騙集團用1千元換健保卡，目的是要用健保卡冒領一萬元，希望民眾勿將健保卡交給陌生人，以免被冒領，強調政府「不會主動」寄簡訊或Email 通知領錢、登錄，也「不會」打電話要求至ATM或網銀轉帳！
☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆
更多自由時報報導
紐西蘭網友稱搬到台灣是「人生最糟糕決定」 網一看職業秒懂
高雄四大場館昨同步開唱 高捷近35萬人次創今年最高運量
健康網》郭台銘、秦祥林白了頭 食藥署：染髮劑需慎用
太愛台灣機車！「這國」掃貨2.4億暴增29倍好狂
其他人也在看
中油：汽、柴油價格不調整
中油宣布，自24日凌晨零時起汽、柴油價格皆不予調整，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.1元、95無鉛汽油每公升28.6元、98無鉛汽油每公升30.6元、超級柴油每公升25.5元。中油表示，按浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格每公升應各不予調整，已低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)。更多新聞推薦 ● 中油：汽、柴油價格不調整台灣好新聞 ・ 2 小時前
神盾盃資安決賽登場 10組學生團隊攻防113年冠軍隊
（中央社記者楊思瑞台南23日電）國家中山科學研究院在大台南會展中心舉辦第10屆神盾盃資安競賽，10組進入決賽學生團隊今天與去年冠軍隊進行資安攻防，透過各項模擬題型，加強產學界交流，發掘更多資安人才。中央社 ・ 1 小時前
最快明年上路！失智、癲癇發病強制審駕照 未通過將追回
公路主管機關經查核認汽車駕駛有失智、癲癇等疾病發作，應通知該駕駛人限期重新辦理駕駛執照資格，未通過者將強制追回駕照，違者上路重罰6萬，交通部目標2026年上半年開始實施。中天新聞網 ・ 2 小時前
安捷航空醫療專機金門落地爆胎 運安會調查：駕駛觸動左煞車踏板
去年安捷航空一架B-86002航班執行緊急醫療服務，返回並落地金門機場時爆胎，所幸無人傷亡，運安會公布調查報告指出，主因...聯合新聞網 ・ 2 小時前
貓狗餵食憑感覺倒飼料？ 獸醫：台毛孩逾半數肥胖
毛孩餵食到底要怎麼一控制份量？每日吃多少、營養到底夠不夠？光點犬貓專科醫院院長林筱瑞表示，不少飼主習慣憑感覺餵食，忽略了...聯合新聞網 ・ 2 小時前
「巴西川普」遭緊急收押！疑破壞電子腳鐐 最高法院認定「有潛逃風險」
[Newtalk新聞] 巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）因涉嫌破壞電子腳鐐，被最高法院以「具有潛逃風險」為由下令拘提，結束長達數月的居家軟禁，並被送往巴西利亞聯邦警察局拘留。 波索納洛因涉及試圖推翻 2022 年總統大選結果案，已於今年 9 月被判刑 27 年 3 個月，雖仍在上訴，但被法院認定為該起「政變計畫」的主導者與最大受益人。 據《路透社》報導，最高法院大法官莫拉埃斯（Alexandre de Moraes）在得知波索納洛腳鐐疑遭破壞後，緊急下令將其收押。他在判決書中指出，波索納洛支持者原訂於其住處外舉行的集會，可能干擾警方監控，加上被告具明顯逃亡可能性，必須立即執行拘留。 警方在後續調查中，在波索納洛住處發現受損的電子腳鐐，外殼留有明顯燒灼痕跡。波索納洛在警方錄影中坦承，他確實拿了電烙鐵燙腳鐐，「只是出於好奇」。警方當場替換裝置，隨後即依命令將他帶回警局。 有「巴西川普」稱號前巴西總統波索納洛。 圖：擷取自推特@jairbolsonaro（資料照） 波索納洛的律師團隊對拘留表達「深切不解」，強調支持者原本要發起的「祈禱守夜」屬於宗教自由，並非企圖妨害司法，他新頭殼 ・ 2 小時前
男子手受傷的抱扭動嬰兒無法照X光 暖醫當「替身爸爸」解決難題
一名男子手受傷日前到台中清水安程骨科診所回診，他抱著扭動的嬰兒無法照X光，醫師嚴可倫接手抱嬰兒，並帶嬰兒隔窗看嬰兒父親，...聯合新聞網 ・ 2 小時前
台美百所大學攜手優華語計畫 「學華語・來台灣」品牌持續推進
今年全美外語教學協會（ACTFL）年會，近日於美國紐奧良登場，我國由高教基金會統籌包括故宮博物院、國立傳統藝術中心等17個單位參與，從文化底蘊切入語言學習，更強化「學華語・來台灣」的品牌精神。基金會指出，目前台美2國已共百所大學合作進行「台灣優華語計畫」，並設有7所華語教學中心，將持續推進合作。自由時報 ・ 2 小時前
名醫會客室／女性頭號殺手不是乳癌 這個疾病病癥不同更可怕
文／ 國泰綜合醫院心血管中心主治醫師簡韶甫、心血管中心專科護理師潘姿菁 圖：潘韶甫醫師 一名64歲女性，本身無特殊疾病史，近期主訴上腹部疼痛。先前於消化內科接受相關檢查，但未好醫師新聞網 ・ 1 天前
寒冬曙光乍現！年底前必將迎來好消息的四大生肖
越接近年底，能量逐漸由外放轉為沉澱，許多人正在面對財務、工作、人際或家庭上的壓力，但冬天越冷，越能襯托光亮的可貴。塔羅牌老師艾菲爾撰文《寒冬曙光乍現！年底前必將迎來【好消息】的四大生肖》指出，近期星象推動著「慢慢改善」與「悄悄回溫」的能量，尤其土星的穩定力量與月相的調整節奏，都在提醒我們：苦撐並非白費，一些被延宕、被誤會、被壓抑的好事，正默默靠近。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
活絡地方觀光經濟 經部推動南投地礦市集、推薦6條中彰投地質賞析路線
為推廣地質與防災知識，並帶動地方觀光經濟，經濟部地質調查及礦業管理中心（地礦中心）與南投縣政府合辦「2025地礦與防災生活圈」，在水里鄉車埕鐵道文化廣場辦理地礦市集，此外，地礦中心同步發表「2025地質賞析之旅」手冊，推薦中彰投地區6條結合自然資源與人文故事的旅遊路線。自由時報 ・ 2 小時前
駕駛注意！11/24起汽、柴油價格不調整
台灣中油公司自明（24）日凌晨零時起汽、柴油價格皆不予調整，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.1元、95無鉛汽油每公升28.6元、98無鉛汽油每公升30.6元、超級柴油每公升25.5元。中天新聞網 ・ 2 小時前
美國爆首例H5N5禽傳人死亡個案 石崇良：密切注意中
美國華盛頓州近期出現首起H5N5型禽流感人類死亡案例，引起外界關注。衛福部長石崇良表示，目前H5N5尚未有人傳人能力，傳播途徑僅限於禽傳人，疾管署會密切注意後續發展，但也提醒民眾在外應避免接觸禽鳥。疾管署指出，新型A型流感指季節性H1N1與H3N2以外，偶爾會出現人類透過動物感染的流感病毒，主要來源自由時報 ・ 2 小時前
有錢有閒看演唱會？賴清德：台灣經濟進步 所以周子瑜回來表演
第62屆金馬獎今（22）晚登場，電影《大濛》以白色恐怖為背景入圍11項大獎。總統賴清德於21日晚間前往影院觀影，藉此表達對台灣影視娛樂產業的支持。對於韓團TWICE台籍成員周子瑜回台表演，他開心表示歡迎，同時表示，希望在政府的支持下，能有更多演藝工作及文化創作者共同譜寫台灣這塊土地的故事。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
反共前線「馬祖」 軍事建設密度世界第一
專題組／報導馬祖和金門是台灣的反共前線，馬祖更是全國最晚開放的觀光地，直到1994年才開放民航機起降，讓台灣與馬祖兩地人民得以相互交流往來。其實，地處邊陲的馬祖原以漁業為主，直到國民黨政府撤退來台，緊鄰福州的馬祖頓時成為反共前線，軍方在馬祖29平方公里的土地上，開挖兩百多條坑道、超過四百個碉堡，軍事建設密度高達世界第一。對此，金門大學國際暨大陸事務系副教授劉名峰表示，馬祖在短時間內投入非常龐大的人力，「是軍事歷史上，很難看到的軍事構工」，也說明了當時的軍事態勢十分緊張。本週《台灣演義》推出〈反共保壘 馬祖史〉，帶您走進前線島嶼的戰地日常。週日晚間7點55分，敬請鎖定民視新聞台53頻道。民視 ・ 2 小時前
區間車廂遭大面積塗鴉 台鐵急調車廂報案求償
台鐵1108次區間車今天（23日）一早準備從七堵站發車時，司機員發現第4車廂遭大面積塗鴉，經緊急更換車廂後，延誤5分鐘開車。台鐵公司表示，塗鴉行為涉違鐵路法，已報案偵辦，也將向當事人求償。1108次區間車原定今早6點45分發車，不過6點15分司機員整備時，發現第4車廂車壁遭大面積塗鴉，清潔公司暫時無自由時報 ・ 2 小時前
桃園驚見「汽車版移動城堡」滑過街頭！網笑：車主霍爾？
生活中心／于士宸報導昨日（22）臉書社團《爆料公社》瘋傳一段離奇影片！桃園有民眾在大馬路上目擊一輛銀白色自小客車，外觀與一般轎車截然不同的是，該車車頭引擎蓋破損不堪、車門似乎還關不起來，更誇張的是，車頂綁滿家具、棉被等物品，凌亂程度宛如「汽車版移動城堡」。畫面曝光後，立刻成為全網焦點。民視 ・ 2 小時前
麥當勞奶昔回歸！營養師示警「當心熱量炸彈」 在美國反成賣點
麥當勞經典奶昔睽違9年回歸，在全台僅12間門市有販售，許多忠實的奶昔愛好者，不惜花上幾小時上門搶購。營養師品瑄也在臉書分享，自己花了三小時才排到，不過她也提醒大家，一杯小小的奶昔可是熱量炸彈！聯合新聞網 ・ 2 小時前
美語老師定居台灣！嘆「此生最後悔決定」狂列4缺點 眾人驚呆：好中肯
近日有位外國人在論壇上發文抱怨，自己來台灣旅遊後愛上台灣，決定在台灣定居，並在補習班擔任美語老師，然而實際定居後他卻直言「搬來台灣是我人生中最糟的決定」，點出台灣人雖然友善，但都是「有禮貌的疏離」，至於台灣年輕人他則評價「普遍沒什麼幹勁，整天活在網路世界裡」，長文曝光後許多台灣網友直言「滿中肯的」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前