楊瓊瓔喊準備好了 何欣純認她這點實力堅強

[NOWnews今日新聞] 國民黨籍台中市長盧秀燕兩任即將屆滿，立委楊瓊瓔有意爭取市長提名，今晚在網路社群向市民正式表態「我準備好了」。黨內最大對手江啟臣表示，相信黨中央會在顧及黨內和諧團結下，決定最強最優的候選人；已獲民進黨提名的何欣純則說，基層普遍認為楊瓊瓔在實力深厚，若她出線參選市長，會是很強勁的對手。

下屆台中市長選舉，民進黨已提名立委何欣純披戰袍，國民黨參選人至今未定。鄭麗文今（28）日到台中清水紫雲巖與黨員座談，座談會主持人介紹立法院副院長江啟臣劉姿伶是「未來的市長夫人」，還預祝江啟臣明年順利當選，鄭麗文還與眾人一起鼓掌，楊瓊瓔則是面無表情。

聯訪時媒體記者問鄭麗文，江啟臣和楊瓊瓔都有意代表國民黨參選下屆台中市長，黨內是否舉辦初選？鄭麗文表示，中常會剛通過縣市長選舉提名特別辦法，如果2人以上有高度意願，就會啟動相關程序。

事後楊瓊瓔服務處透過文字稿表示，許多民眾勸進她參加黨內初選，「我也已經準備好了」，希望能跟台中一起進步、一起努力，義無反顧，全力以赴，為台中贏得勝利。楊瓊瓔24歲便從政，擔任2屆省議員、7屆立委，曾受市長盧秀燕邀請出任副市長。

鄭麗文到台中的同時，江啟臣正與市長盧秀燕出席和平區自達線幸福巴士上路典禮。江啟臣服務處表示，黨中央已制定相關辦法，相信會在顧及黨內和諧團結、符合台中市民期待下，決定最強最優的候選人，讓台中市繼續發光發熱、市民更幸福。

何欣純則說，對於楊瓊瓔的表態並不意外，因為她夠資深、對地方熟悉、跑得很勤，基層普遍認為她在地方實力深厚，如果她出線代表國民黨參選市長，會是很強勁的對手。

