楊瓊瓔喊選市長走訪基層 8旬嬤跳舞一半喊加油

立委楊瓊瓔(左三)。（李京昇攝）

國民黨台中市立委楊瓊瓔上月28日宣布競逐下屆台中市長，今天前往神岡、潭子會勘時受訪說，她宣布投入選戰後，今天早上參訪活動中心，有60多名平均80歲的阿嬤在跳舞，跳到一半高喊「楊瓊瓔加油」，讓她很感動，她「準備好了！」，會全力以赴。

楊瓊瓔日前在臉書宣布參加黨內台中市長初選，並指出「我準備好了！未來也會推出相關的市政願景，延續盧市長的市政建設，希望能夠跟台中一起進步、一起努力，市民的需求與託付，瓊瓔義無反顧，全力以赴。」

她宣布後持續積極走訪地方，今天會勘時說，她宣布後收到許多鄉親鼓勵，也很多人支持她，像今天早上到地方活動中心參訪，一群平均80歲的阿嬤跳舞跳到一半，高喊「楊瓊瓔加油」，讓她滿心感動。

楊瓊瓔說，近期除在立院開會，有空檔就勤跑台中地方，傾聽在地民眾需求，她很感謝鄉親相挺，大家都很疼惜她，她一定會全力以赴。

