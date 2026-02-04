楊瓊瓔回稱競爭不是對立而是接力 江啟臣盼焦慮結束 團結開始

立法院副院長江啟臣（左二）4日前往豐原果菜批發市場發放春聯，會前被問及連日深夜發文，其中楊瓊瓔昨晚11時53分回稱，競爭不是對立而是接力，江稱，還沒細看，但如果大家都認同他的想法，那就往這個方向邁進。（温予菱攝）

藍營台中市長人選遲遲未定，基層焦慮不己，立法院副院長江啟臣連2天深夜發文，引發關注。江啟臣4日表示，台中市不應該被等待、蹉跎，國民黨更是不應該產生對立和分裂，所以才想用一支完整的影片，直接告訴大家自己的想法；至於楊瓊瓔回稱，競爭不是對立而是接力，江稱，還沒細看，但如果大家都認同他的想法，那就往這個方向邁進。

江啟臣今赴大本營豐原果菜批發市場，會前被問及連日深夜發文，江坦言，其實這只是表達自己的心情，因為最近的聲音，相信很多人(基層)也都會擔心到睡不著覺，自己每天都要回答類似的問題，所以才覺得應該用一支影片，用自己的聲音告訴大家，他了解，也期待趕快讓這焦慮結束，讓團結開始。

江啟臣說，昨天也有提及，他們需要的是確定且明確的方向，不需要猜忌，台中市不應該被等待、蹉跎，國民黨更是不應該，因此產生對立和分裂，所以才想用一支完整的影片，直接告訴大家自己心中想法跟看法，當然大家也認同的話，除幫他按讚，也可以分享，讓大家知道現在的心情。

江啟臣表示，也期盼黨中央必須拿出智慧，來解決現在台中市長候選人的提名問題，不要再讓基層焦慮，讓他們不安、睡不著覺，更重要得是台中市的贏，比任何人的贏重要，台中需要團結，需要為未來規畫打拚。

針對楊瓊瓔回稱，競爭不是對立而是接力，江啟臣說，他還沒細看，但如果大家都認同他的想法，那我們就往這個方向邁進。

