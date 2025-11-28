楊瓊瓔宣布參加台中市長黨內初選 喊：我準備好了

立委楊瓊瓔宣布，將投入台中市長初選。（圖／翻攝自楊瓊瓔臉書）





國民黨台中市立委楊瓊瓔，今（28日）晚在臉書宣布，將投入黨內2026台中市長初選，也向市民們報告「我準備好了」。

楊瓊瓔臉書全文如下：

瓊瓔24歲起擔任台中的民意代表、二屆省議員、七屆立法委員，並曾受盧秀燕市長邀請赴任副市長一職，對台中有非常深刻了解。許多市民朋友勸進我參加黨內台中市

長初選，謝謝大家的支持與肯定。向所有台中市民朋友報告，我準備好了！未來也會推出相關的市政願景，延續盧市長的市政建設，希望能夠跟台中一起進步、一起努

力，市民的需求與託付，瓊瓔義無反顧，全力以赴。

