楊瓊瓔宣布參選台中市長 何欣純：會是很強勁的對手

楊瓊瓔宣布參選台中市長。（圖／翻攝楊瓊瓔臉書）

國民黨立委楊瓊瓔今天（28日）晚間在臉書ＰＯ文表示，許多市民朋友勸進她參加黨內台中市長初選，她謝謝大家的支持與肯定，她向所有台中市民朋友報告「我準備好了！」

對於楊瓊瓔宣布參選國民黨台中市長黨內初選，提前引爆台中市長選戰；早已備戰參選台中市長的立法院副院長江啟臣則表示，黨中央已制定相關辦法，他相信黨中央會在顧及黨內和諧團結，以及符合台中市民期待下，決定最強最優的候選人，讓台中市能繼續發光發熱、讓市民更幸福。

民進黨提名的台中市長參選人、立委何欣純則認為，楊瓊瓔在基層有實力，如果楊代表國民黨參選台中市長，會是很強勁的對手。

國民黨主席鄭麗文今天南下到台中清水紫雲巖參拜，當時媒體即詢「下屆台中市長選舉，都傳出有意代表國民黨參選的立法院副院長江啟臣和立委楊瓊瓔有可能黨內初選嗎？」鄭麗文回覆時指出，國民黨周三中常會才通過明年縣市長選舉相關提名特別辦法，因此一切照通過的提名辦法提名。

晚間，楊瓊瓔則在臉書發文指出，24歲起擔任台中的民意代表，二屆省議員，七屆立法委員，並曾受盧秀燕市長邀請赴任副市長一職，對台中有非常深刻了解。許多市民朋友勸進我參加黨內台中市長初選，謝謝大家的支持與肯定。向所有台中市民朋友報告：「我準備好了！」

楊瓊瓔表示，未來也會推出相關的市政願景，延續盧秀燕市長的市政建設，希望能夠跟台中一起進步、一起努力，「市民的需求與託付，瓊瓔義無反顧，全力以赴!」



