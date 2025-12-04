楊瓊瓔宣布參選台中市長 八旬嬤舞跳一半高喊加油

楊瓊瓔宣布參選台中市長，鄉親要她加油。(記者張軒哲攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕國民黨中央日前公佈2026選舉辦法，國民黨台中市立委楊瓊瓔上月28日在臉書宣佈參選台中市長，她喊話，「我準備好了！」。楊瓊瓔今日於潭子會勘受訪表示，宣布競逐市長後，收到許多鄉親鼓勵，她今早至活動中心參訪，數十名8旬阿嬤在跳舞，跳到一半高喊「楊瓊瓔加油」讓她很感動。

楊瓊瓔臉書指出，「我準備好了！未來也會推出相關的市政願景，延續盧市長的市政建設，希望能夠跟台中一起進步、一起努力，市民的需求與託付，瓊瓔義無反顧，全力以赴。」

由於外界認為國民黨籍立法院副院長江啟臣也讓台中市長熱門人選，若與楊瓊瓔協調不成，恐透過初選決定由誰出線。

楊瓊瓔說，除了在立院開會，有空檔就勤跑台中地方的會勘，很感謝鄉親相挺，大家都很疼惜，一定會努力的。

