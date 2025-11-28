楊瓊瓔宣布參選台中市長 黨內強敵江啟臣正陪盧秀燕上山

楊瓊瓔已宣布參選台中市長，黨內另一強敵江啟臣正陪市長盧秀燕到和平區視察。 圖：台中市政府/提供

[Newtalk新聞] 距離2026台中市長選舉投票日剩下整整一年，立委楊瓊瓔今（28）晚宣布將參加國民黨初選，比她還早準備參選台中市長的立法院副院長江啟臣卻遲遲未宣布，今天還陪台中市長盧秀燕到和平區視察市政。地方政壇人士戲稱，「江啟臣又被突襲了」。

江啟臣前兩天剛剛返國，在台中市參加活動時並未主動提到是否宣布參選台中市長，他的幕僚被問此事時仍是一慣說法，「等待黨中央宣布初選辦法」。

2017年末江啟臣已經全力為參選市長跑遍全台中時，也是遲遲不宣布要參選，結果是在時任立委的盧秀燕突然在立法院宣布要參選台中市長，數日後才舉行記者會宣布也要參選，但結果是民調時輸給盧秀燕，無緣在2018年參選台中市長。

國民黨主席鄭麗文今天的行程在台中市清水區，楊瓊瓔有到場，但江啟臣本人未到場，他陪同市長盧秀燕到和平區視察市政。楊瓊瓔在晚間宣布參選台中市長，江啟臣並沒有立即有回應。

江啟臣辦公室今天傍晚發出採訪通知，明天要與台中市議員古秀英成立聯合服務處，應該會對參選市長一事有明確表態。

