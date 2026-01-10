楊瓊瓔展現主場優勢？藍營5巨頭齊聚清水 36人剪綵江啟臣台下觀禮

清水女兒、藍委楊瓊瓔廣邀藍營大咖，黨主席鄭麗文、台中市長盧秀燕、立法院長韓國瑜等人參加清水區玉京天公祖總廟龍柱大典。（温予菱攝）

受限台上僅有36個位置，藍委楊瓊瓔在幫立法院副院長江啟臣掛上紅布條後，致歉真的不好意思。（民眾提供）

韓國瑜將象徵幸福的彩球贈予江啟臣。（温予菱攝）

龍柱大典，江啟臣沒有上台。（温予菱攝）

藍營台中市姐弟登山戰況激烈，藍委楊瓊瓔10日邀請國民黨大咖，包含黨主席鄭麗文、立法院長韓國瑜等人，及競爭對手立法院副院長江啟臣赴家鄉清水區大廟大典，雙方一碰面，楊作為東道主立馬邀請江簽名、細心掛上紅布條，並獻上致歉因僅36位置無法上台，另座位安排的也十分巧妙，受限棚架位置及到場先後，江與鄭麗文相隔7人，全場無互動。

台中市民政局今（10日）於玉京天公祖總廟舉行龍鳳呈瑞龍柱完成大典，清水女兒楊瓊瓔廣邀藍營大咖出席，與會者包括鄭麗文、台中市長盧秀燕、韓國瑜、國民黨最高顧問王金平、江啟臣、國民黨團總召傅崐萁及楊瓊瓔等人，盧秀燕率先到達會場，接續為鄭麗文等人，楊立馬協助安排入座，3姝共聚一起，頻頻交頭接耳，笑聲不斷。

不過值得關注的是同為爭取黨內提名台中市長參選人的江啟臣也受邀參加活動，一早先與韓國瑜在大甲鎮瀾宮發完春聯後，立馬趕到現場，楊瓊瓔隨即大喊，院長好之外，也招呼江簽名、披上紅布條，並雙手合十事先致歉稱，因為僅有36個擲筊（位置），真的不好意思（無法上台）。

座位安排上也充滿巧思，從右邊數來依序為，台中市議長張清照、顏清標、鄭麗文、楊瓊瓔、盧秀燕、增福基金會董事長蔡添壽夫婦，再過來為王金平、韓國瑜、江啟臣等，不過受限棚架立柱、祝賀花盆，江被排除在鄭、盧座位區之外，而是與傅崐萁同席，場面著實尷尬，再加上抵達時間與鄭麗文交錯，且位置距離相隔甚遠，直至活動結束皆無互動。

對此，龍柱大典活動結束後，韓國瑜趁著致詞空閒時間，立馬移至江啟臣隔壁坐下，並將僅有36人所持有代表幸福的彩球贈送江，希望他能馬上幸運，楊瓊瓔隨後也到場與江寒暄，感謝他今天的到來。

