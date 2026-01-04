楊瓊瓔屯區走透透聲勢旺 霧峰市場攤商齊拱「市長加油」

立委楊瓊瓔前於霧峰菜市場掃街拜票。





國民黨台中市長初選參選人、立委楊瓊瓔今（4）日一早深入屯區大里、霧峰、太平連跑三地，從社區農事活動走進傳統市場，與民眾近距離互動、傾聽地方心聲；其中在霧峰菜市場掃街時，不少攤商與採買民眾一見到她，開心高喊「省仔回來了！」、「市長加油！」，展現她過去擔任第九、十屆省議員、深耕地方9年累積的好人緣，也為市長選戰提前暖身。

楊瓊瓔與小朋友體驗拔蘿蔔。

楊瓊瓔週日行程前往大里區夏田里爭取鄉親支持，與社區志工及在地民眾共同參與拔蘿蔔活動。現場扶老攜幼、氣氛熱絡，她捲起袖子下田，親切與民眾互動，展現十足親和力，獲得鄉親熱情相挺。

楊瓊瓔下田體驗拔蘿蔔，與民同樂。

楊瓊瓔說，新年第一個星期日就來到大里區夏田里，體驗拔蘿蔔「拔得頭籌」，也向參加活動的大小朋友送上祝福，期盼大家一整年都有好采頭；她也祝福台中在新的一年持續向前、越來越好。她指出，社區是城市發展的根本，農業與生活緊密相連，市政建設與政策推動，必須從基層需求出發，才能真正回應民眾期待。

夏田社區拔蘿蔔活動吸引千人同樂。

楊瓊瓔也指出，大里近年人口快速成長，但交通壅塞、公共建設不足，以及長照、托育資源吃緊等問題逐漸浮現，未來市政規劃必須更具前瞻性，也需要中央與地方攜手合作，才能同步提升居民生活品質。

楊瓊瓔掃街霧峰菜市場拜票，許多鄉親開心直呼「省仔、省仔（省議員）妳回來了！」

結束大里行程後，楊瓊瓔轉往霧峰菜市場掃街拜票。她一踏入市場，許多老鄉親開心直呼「省仔、省仔（省議員）妳回來了！」也有人當場高喊「市長加油！」氣氛熱絡。掃街過程中，霧峰菜市場攤商更熱情致贈肉粽、菜頭、青蒜、鳳梨等象徵好兆頭，預祝楊瓊瓔「包中」、氣勢長紅，現場也有支持者送上花束表達力挺之意。

支持者致贈肉粽象徵「包中」好兆頭。

不少攤商主動上前握手寒暄，回憶她過去在地方服務的點滴。楊瓊瓔曾擔任第九屆、第十屆省議員共9年，回到霧峰，她也直言「就像回娘家一樣」，對地方發展與民眾需求並不陌生。她一一停下腳步回應民眾關心，細心傾聽物價上漲、營業成本提高等基層心聲。

熱情鄉親致贈鳳梨，祝福楊瓊瓔氣勢旺。

楊瓊瓔指出，霧峰兼具農業、文化與教育特色，但長期受限於交通動線與產業發展，未來市政規劃應結合在地優勢，發展特色產業，同時改善交通建設，打造宜居、宜業的生活環境，讓年輕人願意留下、地方持續發展。

接著楊瓊瓔再趕往太平中山菜市場掃街。她逐一向攤商與民眾問候，不少民眾反映太平人口快速增加，但道路、停車空間與公共設施明顯不足，尤其通勤尖峰時段交通壓力沉重。楊瓊瓔指出，屯區是台中人口成長最快的區域，未來必須重新檢視資源配置，讓建設與人口成長取得平衡。

楊瓊瓔強調，爭取國民黨提名參選台中市長，不只是個人政治規劃，而是希望整合自己在中央與地方累積的經驗，為台中擘劃更穩健的發展方向。她表示，市場與社區是最真實的民意現場，民眾的一聲「省仔回來了」、一句「市長加油」，都是她持續向前、為台中打拚的重要力量。

