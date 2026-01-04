楊瓊瓔屯區走透透 霧峰市場攤商齊拱「市長加油」

國民黨台中市長初選參選人、立委楊瓊瓔前往屯區大里、霧峰、太平，走進傳統市場，與民眾近距離互動。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄／台中報導

國民黨台中市長初選參選人、立委楊瓊瓔四日前往屯區大里、霧峰、太平連跑三地，從社區農事活動走進傳統市場，與民眾近距離互動、傾聽地方心聲；霧峰菜市場掃街，不少攤商與採買民眾一見到她，開心高喊「省仔回來了！」、「市長加油！」，展現過去擔任第九、十屆省議員、深耕地方九年累積的好人緣，為市長選戰提前暖身。

楊瓊瓔說，到大里區夏田里，體驗拔蘿蔔「拔得頭籌」，向參加活動的大小朋友送上祝福，社區是城市發展的根本，農業與生活緊密相連，市政建設與政策推動，從基層需求出發，真正回應民眾期待。

大里人口快速成長，交通壅塞、公共建設不足，以及長照、托育資源吃緊等問題逐漸浮現，市政規劃必須更具前瞻性，也要中央與地方攜手合作，提升居民生活品質。

楊瓊瓔轉往霧峰菜市場掃街拜票，許多老鄉親開心直呼「省仔、省仔（省議員）你回來了！」有人當場高喊「市長加油！」氣氛熱絡。掃街過程中，霧峰菜市場攤商熱情致贈肉粽、菜頭、青蒜、鳳梨等象徵好兆頭，預祝楊瓊瓔「包中」、氣勢長紅，現場支持者送上花束表達力挺之意。

楊瓊瓔趕往太平中山菜市場掃街，逐一向攤商與民眾問候，民眾反映太平人口快速增加，但道路、停車空間與公共設施明顯不足，通勤尖峰時段交通壓力沉重。楊瓊瓔指出，屯區是台中人口成長最快的區域，必須重新檢視資源配置，讓建設與人口成長取得平衡。

楊瓊瓔強調，爭取國民黨提名參選台中市長，不只是個人政治規劃，而是希望整合自己在中央與地方累積的經驗，為台中擘劃更穩健的發展方向。