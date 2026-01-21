楊瓊瓔市場拜票喊讓女力接棒！提名期限強調尊重黨中央

2026國民黨台中市長人選未定，引發基層焦慮，且立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔16日協商破局。楊瓊瓔21日早上6點先到台中果菜批發市場，9點再趕到東區建國市場；針對與江啟臣民調拉近一事，楊強調，「沒有姐弟之爭，我們本來就很好」，尊重黨中央，爭取台中最大的勝利。

今早楊瓊瓔到東區建國市場拜票，沿途2個小時楊跟攤商及民眾互動熱烈，展現她的親和力，楊瓊瓔說：「讓我們女力接棒，市長楊瓊瓔拜託，一起創造市場經濟，讓台中更好。」更有民眾喊：「國民黨一定要贏，楊市長好！」

楊瓊瓔表示，她與江民調拉近一事，「我們沒有之爭，我們姐弟本來就很好」，任何民調都是值得參考與尊敬的，讓團隊更有動力，無論外界如何解讀民調結果，她仍會持續努力，爭取台中最大的勝利。

日前國民黨主席鄭麗文喊「沒理由勸退楊瓊瓔」。楊瓊瓔強調，國民黨本來就是一個民主政黨，最珍貴的就是民主的傳統，主席所說的是民主跟制度的精神。媒體追問黨主席是否有人選？楊直言，沒辦法回答這個問題，一切依照黨的提名制度辦法。

對於提名是否有期待的最晚期限？楊瓊瓔指出，她沒有設定任何時間點，以開放的態度，尊重黨中央。

