楊瓊瓔市場拜票 「叫賣姐」助攻買氣

▲立委楊瓊瓔前往向上市場掃街拜票，市場內氣氛熱絡，沿途不時響起「凍蒜」(圖／楊瓊瓔提供2026.1.13)

[NOWnews今日新聞] 國民黨台中市長初選參選人、立委楊瓊瓔今(13)日上午前往台中市西區向上市場掃街拜票，向市民懇託支持她代表國民黨參選台中市長。儘管向上市場並非她的立委選區（潭子、大雅、神岡、后里），行程一曝光仍吸引不少支持者到場力挺，市場內氣氛熱絡，沿途不時響起「凍蒜」、「市長好」等加油聲，展現高人氣。

向上市場上午人潮絡繹不絕，楊瓊瓔一到場即展開徒步掃街，逐一向蔬果、肉品、熟食及小吃攤商與民眾問候致意。不少攤商一眼就認出她，主動放下手邊工作上前握手寒暄，還有人拿出手機合影留念，互動相當熱絡。有支持者表示，雖然楊瓊瓔不是我們這一區的立委，但她當過副市長，很接地氣，也很了解台中市政。

向上福德宮主任委員鄭靜吟也特別到場為楊瓊瓔加油打氣，並與攤商一同致贈米糕、蛋糕、蘋果及火龍果等象徵好兆頭的禮品，祝福她「步步高升、紅紅火火」，順利成為台中市第三位女市長。楊瓊瓔對這份滿滿心意頻頻致謝，並表示這些祝福不只是給她個人，更代表市民對台中未來的期待與鼓勵。

掃街過程中，楊瓊瓔一邊發送文宣、一邊展現親民作風，化身「叫賣姐」協助攤商推銷衣帽、鮮魚、蔬果與花生糖等商品，還不時拿起商品向路過民眾熱情介紹，引來笑聲與掌聲，也替市場帶動買氣，讓原本熱鬧的市場更加沸騰。攤商笑說，「她不只來拜票，還順便幫我們做生意！」

面對鄉親熱情相挺，楊瓊瓔不時停下腳步與民眾話家常，再三懇託支持。她表示，自己雖長期服務於潭子、大雅、神岡、后里，但台中是一個整體，市政不能分區思考，「不管山、海、屯或市區，每一個生活圈的問題，都是市長應該關心的事。」

楊瓊瓔也指出，市場最能反映庶民經濟與民生需求，自己從政多年始終堅持「站在第一線聽聲音」，過去也曾擔任358天副市長，對台中市政運作相當嫻熟。未來若有機會承擔更大責任，將把基層需求放在市政最優先位置，為台中拚一個更有感的未來。

