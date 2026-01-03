楊瓊瓔市場拜票 橫跨山海屯聽民意

國民黨台中市長初選參選人楊瓊瓔，走訪清水市場、神岡菜市場及太平新光黃昏市場，向市民問候寒暄、傾聽基層心聲。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄／台中報導

國民黨台中市長初選參選人楊瓊瓔三日展開密集市場掃街行程，一天內橫跨山、海、屯三大生活圈，走訪清水市場、神岡菜市場及太平新光黃昏市場，向市民問候寒暄、傾聽基層心聲。

楊瓊瓔說，她是清水的「查某孫」，第一站即回到清水市場。這裡不只是她成長的地方，更是她政治生命的起點，二十四歲首次參選省議員，從清水市場出發。「市場是我生命的一部分，也是我學會什麼叫做『民意第一』的地方。」

楊瓊瓔轉往神岡菜市場，每到一處，吸引大批民眾圍上前來，婆婆媽媽主動握手、加油打氣，現場有攤商主動送上象徵「好彩頭」的菜頭，有人端出剛煮好的薑母鴨請她補元氣。

攤商們向楊瓊瓔反映物價上漲壓力、市場環境改善、周邊交通動線，以及長照、托育等民生議題。楊瓊瓔一邊聽、一邊記錄，不時回應說明，展現長期深耕地方、熟悉民情的一面。

楊瓊瓔指出，若有機會承擔市政重任，市場環境改善、攤商權益保障、庶民經濟提升，將是重要施政方向。市場是城市最基層、最有溫度的經濟場域，市政規劃不能只停留在紙上，而是要真正走進人群，了解第一線的困難與需求，才能做出對的政策。