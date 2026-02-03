楊瓊瓔市場掃街遭熱情包圍！攤商獻「開運神物」祝步步高陞

今日是傳統的「尾牙」，表態參選台中市長選戰的藍委楊瓊瓔一早去向土地公上香致意後，便到太平菜市場向鄉親懇託，有攤商老闆特別送上一大把甘蔗給楊瓊瓔，要祝福她步步高陞、愈來愈甜，讓她非常感動。

楊瓊瓔一早去向土地公上香致意後，便到太平菜市場向鄉親懇託，受到鄉親歡迎。（圖取自楊瓊瓔臉書）

楊瓊瓔今天（3日）在臉書發文表示，今日是農曆十二月十六，一早她先去向土地公上香致意，感謝這一年裡陪著大家撐過景氣起伏、平安走到歲末。

楊瓊瓔指出，在傳統習俗中，每個月初二、十六，商家都會準備三牲四果祭拜福德正神，祈求生意興隆、財源廣進；而十二月十六這一拜，是一年中最後一次做牙，所以特別重要，也是向這一整年辛苦打拚的自己和夥伴，說一聲辛苦了的時刻。

有攤商老闆特別送上一大把甘蔗給楊瓊瓔，說要祝福她步步高陞、愈來愈甜。（圖取自楊瓊瓔臉書）

拜完土地公，楊瓊瓔直言，自己就到太平菜市場向鄉親懇託，市場裡一樣熱鬧，大家忙著備貨、叫賣、採買。有攤商老闆特別送上一大把甘蔗給她，說要祝福自己步步高陞、愈來愈甜。

楊瓊瓔感性說，甘蔗從泥土裡長出來，一節接著一節向上，愈到尾端愈香甜，就像很多家庭的日子，一開始也許辛苦，但只要咬緊牙關往前走，就能越走越穩、越過越好。

楊瓊瓔最後表示，接過這把甘蔗，心裡想的，是所有在市場、工廠、辦公室和每個角落打拚的鄉親：希望新的一年，大家一起讓生活一節比一節甜，讓孩子成長更安心、長輩生活更安穩，讓台中的每一個家庭，都能在自己的位置上，過出屬於自己的好尾牙與好未來。

