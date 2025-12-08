楊瓊瓔憑啥制霸台中？在地人推這2強項

▲不管主角是不是她，楊瓊瓔在公開場合總是笑口常開，讓人印象深刻。（圖／讀者提供，2025.12.08）

[NOWnews今日新聞] 正當各界多以為國民黨將提名江啟臣參選下屆台中市長，資深立委楊瓊瓔上週突宣布「我準備好了」，接著兩份媒體民調先後顯示「江啟臣贏何欣純」、「楊瓊瓔贏江啟臣」，藍營甚至傳出綠營介入「灌票」，讓人霧裡看花。一名綠營民代指出，楊瓊瓔全國知名度雖不高，卻在3人中最資深，且她的魔性笑聲與逢人就抱的習慣，不僅選民有記憶點，親切感更爆表，另兩人遠不能及；3人都來自舊縣區，未來誰在舊市區搶的票多，誰的贏面就大。

▲個子嬌小的楊瓊瓔，在各場合和選民零距離。（圖／翻攝楊瓊瓔臉書，2025.12.08）

下屆台中市長選舉，民進黨10月提名立委何欣純，藍營部分，外界雖看好立法院副院長江啟臣，國民黨中央卻遲未有動作，藍委楊瓊瓔10天前突喊「我準備好了」！7天前匯流新聞網公布民調結果，江啟臣以43.9%支持度領先何欣純的25.0%，差距達18.9個百分點；4天前壹蘋新聞網也公布民調，楊瓊瓔以37.6% 領先江啟臣的31.7%、何欣純的23.1%。

原本很佛系的藍營黨內提名作業突然被熱烈討論，藍營小雞們開始緊張，甚至各自站隊表態，黨內擔心形成裂痕，但黨主席鄭麗文昨天到台中參與黨慶活動，對於人選產生方式和時程並不鬆口，楊瓊瓔則是積極爭取，一早北上接受網路節目專訪，不僅暢談參選理念，還大力倡議2028大選「尊盧」。

▲個子嬌小的楊瓊瓔，在各場合和選民零距離。（圖／翻攝楊瓊瓔臉書，2025.12.08）

一名綠營資深市議員指出，楊瓊瓔全國知名度雖不高，但她擔任中央級民代30餘年，還當過副市長，在台中的根基比江啟臣、何欣純強，選民服務長期累積不錯口碑，加上她在公開場合的魔性笑聲聚焦全場，更愛主動對選民熱情擁抱，很難讓人忽略她的存在，這種親和力和特質「何欣純還沒學會、江啟臣根本做不來」。如今重提尊盧，更彰顯她審時度勢的能耐，不僅掌握民意流向，也清楚誰才是「太陽」，是不可輕忽的對手。

台中市粗分為舊縣區與舊市區，3位立委選區都在舊縣區，何欣純屯區、江啟臣山區，楊瓊瓔雖也在山區，卻是海線梧棲發跡的「政三代」。舊市區一名議員坦言，3人在舊市區的知名度「差不多一樣低」，未來誰能勝出，突圍市區將是關鍵。

