楊瓊瓔成市場代言人！鄉親熱情送菜頭 青蒜 粽子祝「包中」

爭取國民黨台中市長提名的立委楊瓊瓔，今天一早就走進大坑九號步道，跟登山的朋友、沿途攤商互道早安，接著到了農夫市集，她更直接當起 市場最佳代言人 ，幫大家介紹、替大家說話，而鄉親也熱情地用菜頭、青蒜、粽子回禮，祝福她好彩頭、包中、凍蒜。

楊瓊瓔今在臉書發文分享，一早走進大坑九號步道，跟登山的朋友、沿途攤商互道早安。城市的一天，往往就是從這樣簡單的問候開始。途中遇到吹著陶笛的慢飛天使街頭藝人，音樂不張揚，卻很真誠。停下腳步打賞，也跟他們說聲加油，因為一座進步的城市，不只看建設，也要記得替努力生活的人留下位置。

廣告 廣告

接著到了農夫市集，楊瓊瓔說，看到的是台中最踏實的力量，在地農民把一整年的心血，變成一籃籃蔬果、一道道熟食。她更當起 市場最佳代言人，幫大家介紹、替大家說話。而鄉親則用菜頭、青蒜、粽子回禮，笑著祝她 好彩頭、包中、凍蒜。

後來楊瓊瓔則是走進 台中市第三市場，一攤一攤懇託，有人拍拍她說「市長加油」，有人全家一起合照，也有攤商熱情分享女兒與她同名。楊分享，這些家常的對話，讓人更清楚知道，市政不是冷冰冰的數字，而是每一個家庭、每一個攤位、每一天的生活。

面對大家關心初選的進程，楊瓊瓔表示，態度一直很清楚：尊重制度、相信機制，也願意接受檢驗。因為真正重要的，不是誰先、誰快，而是過程是否公平、透明，方向是否對台中有利。只要制度站得住腳，大家就能安心比政見、比能力，而不是比紛擾。她始終相信，台中要走得穩、走得遠，靠的不是對立，而是團結；不是口號，而是把事情一件一件做好。無論最後是誰站在最前面，目標都只有一個 讓市民放心，把台中交到一個真正懂生活、也扛得起責任的人手上。

【看原文連結】