楊瓊瓔拋姊弟一起登山 江啟臣第一反應：我姊姊好多喔

明年九合一大選在即，藍委楊瓊瓔28日表態，將參選黨內台中市長初選， 29日受訪表示，將與立法院副院長江啟臣，姊弟一起登山努力，把盧打下的根基，好上加好，讓台中市繼續前進，更加幸福。對此，江啟臣第一反應笑稱「我姊姊好多喔」，也直言此時此刻想先做好市民服務，強調「服務故鄉是他從政初衷，也是他的榮譽，所以他會繼續留下來」。

楊瓊瓔表示，昨晚8時正式向市民朋友報告，「我準備好了」，她相信每一位誠如台中市長盧秀燕所言都是人才，大家都希望台灣好，包含江啟臣，為黨內非常好的同志，「我們姊弟一起努力，一起登山，我們有共同目標就是將盧打下的根基，好上加好，讓台中市繼續前進，更加幸福」。

江啟臣今日下午赴豐原區與台中市議員古秀英成立聯合服務處，被問及楊瓊瓔姊弟登山說，江先是笑稱「我姊姊好多喔」，並表示今天是他與古秀英聯合服務處成立，去年大選完，今年大罷免也剛結束，他認為現在大家都希望用行動來服務鄉親，所以此時此刻他想做好服務，對他而言這是最重要的事。

江啟臣說明，他與古秀英服務處成立，某種程度上就是將這個想法落時在行動上，希望擴大服務量能，尤其台中市幅員廣闊，去年擔任立法院副院長後，收到很多議員希望成立聯合服務處，自去年起包含台中市議員陳政顯、陳文正、賴順仁、林霈涵、吳振嘉，下周還有沈佑蓮等人陸續都在安排當中，相信大家聯合起來，可以把服務最到更好。

江啟臣直言，市民過得好，台中才會好，這是他們身為民代的使命，也強調自己從政務官做起，服務故鄉是他從政初衷，也是他的榮譽，所以他會繼續留下來。至於黨內希望先透過協調，在進入初選階段，江稱，這不屬於他可以回答範圍中。

