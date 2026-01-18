楊瓊瓔拋提名時間點 江啟臣：別讓基層無所適從

立法院副院長江啟臣18日表示，不管是市長、議員、里長人選，地方都希望盡早定案。（陳淑娥攝）

國民黨台中市長提名陷僵局，第二次協調時間尚未確定，立委楊瓊瓔昨拋出3月底提名時間點，立法院副院長江啟臣18日表示，不管是市長、議員、里長人選，地方都希望盡早定案，尤其是市長人選，包括盧市長也希望1月底前，這是地方的期待跟聲音，別讓基層無所適從。

江啟臣今天直搗太平公有零售市場發放春聯，針對楊瓊瓔拋出3月底提名時間點，是否較有利於楊的黨內選情？

江啟臣指出，提名的時間黨有黨的策略考量、整體布局，但地方人選的底定，尤其像市長人選，很多議員、里長要準備參選，隨著時間越來越靠近，一定會緊張、焦慮，希望趕快定於一尊，不要讓他們無所適從，不要有機會讓對手陣營見縫插針，這個對日後的團結、整合，就會有不利因素。

江啟臣也多次重申，包括盧市長也希望黨中央能夠在1月底前，就市長提名部分趕快定於一尊，這是地方的期待跟聲音。無論如何，黨一定是要提出最能夠勝選的人選，至於相關提名作業、提名時間，黨中央有黨的規畫跟安排，我們都尊重。

