楊瓊瓔拚出線！上午清水、神岡掃街 傍晚直搗何欣純本命區新光市場

楊瓊瓔向清水市場攤商拜票。(記者張軒哲攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕2026年新年初始，民進黨台中市長參選人、立委何欣純已勤跑行程，成立市政辦公室；國民黨立院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔爭取出線，楊瓊瓔繼昨日傍晚在潭子黃昏市場掃街，今日更排滿三處市場掃街，今日一早先後至清水與神岡市場，傍晚直搗何欣純太平選區新光市場，展現企圖心。

楊瓊瓔強調，台中正處於關鍵轉型期，城市發展、交通建設、產業布局、社福照顧，每一項都攸關市民生活品質，她願意承擔更大的責任，為台中打拚，多年來，她在立院為台中爭取重大建設經費，從校園環境、道路改善、水利工程到公共設施，都是一步一腳印累積而來。未來若代表國民黨參選市長，她將整合中央與地方資源，讓政策推動更有效率，真正回應市民期待。

廣告 廣告

楊瓊瓔說，新的一年是新的挑戰，也是新的希望，自己會持續用最熟悉、最踏實的方式走進基層、貼近市民，爭取更多認同與支持。今日至海線清水市場、山線神岡市場、屯區新光黃昏市場，向攤商民眾傾聽民意，與市民站在一起，為台中迎向勝利。

【看原文連結】

更多自由時報報導

爭取台中市長出線 楊瓊瓔新年拜票掃街

胡振東曝美軍不登島 他揭端倪：台灣「內部情勢」華府看不下去了！

高市衛生局「績優督導」何建忠性侵未成年少女已解聘 妻涉洩密被免職

共軍環台軍演多國譴責！美國務院發聲

