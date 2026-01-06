楊瓊瓔拚台中市長初選出線 合體顏寬恒沙鹿市場掃街

立委顏寬恒(左)陪同楊瓊瓔至沙鹿市場掃街拜票。(記者張軒哲攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕新年初始，國民黨立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔爭取台中市長初選出線，兩人競爭白熱化，楊瓊瓔2日起展開各區市場掃街行動，今早至沙鹿市場拜票，同黨立委顏寬恒到場相挺，顏寬恒說，楊瓊瓔從政資歷豐富，對沙鹿進步跟建設都有協助。

顏寬恒說，楊瓊瓔長他幾歲，其實是姊姊，但習慣稱呼楊為「阿姑」，兩人私交甚篤，之前暫別立院期間，很多地方建設都是請楊瓊瓔協助，自己感激在心，楊瓊瓔年輕擔任省議員與立委至今，從政超過30年，沙鹿市場之前淹水，楊瓊瓔也有協助治水建設，她今天來到沙鹿市場，告訴大家新年願望，是可以服務大家，做更多的事情。

