楊瓊瓔合體顏寬恆沙鹿市場拜票，攤販送鳳梨預祝楊成功。（林弘笙攝）

楊瓊瓔合體顏寬恆沙鹿市場拜票，攤販送菜頭預祝楊成功。（林弘笙攝）

楊瓊瓔拚台中市長初選，合體顏寬恆沙鹿市場拜票。（林弘笙攝）

國民黨2026台中市長選戰，立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔爭取台中市長初選出線；6日一早楊瓊瓔前往沙鹿市場拜票，立委顏寬恆到場力挺，顏寬恆說，楊瓊瓔委員從擔任省議員至今，從政超過30年，對沙鹿的發展與建設貢獻良多。

顏寬恆表示，楊瓊瓔是沙鹿國中畢業的，她從擔任省議員至今，從政超過30年，對沙鹿的發展與建設貢獻良多，過去沙鹿菜市場一帶地勢低窪，多次發生淹水情形，楊瓊瓔都積極爭取經費改善。

顏寬恒指出，他有段時間不在立法院，楊瓊瓔委員都全力協助，感恩在心。沙鹿居民對楊瓊瓔也相當熟悉，她走進菜市場就像回到自己家，很感謝她今天能夠來到沙鹿市場，告訴鄉親她的新年願望，希望能為大家做更多事，持續服務大家。

顏寬恒全程陪同楊瓊瓔拜票行程，沿途楊遇到許多老朋友及同學為她加油打氣，有攤販送鳳梨及菜頭預祝楊瓊瓔成功，更有民眾高喊：「海線人當市長，楊瓊瓔凍蒜！」

