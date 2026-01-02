楊瓊瓔拚台中市長提名 新年上班首日從「勝利路」起跑掃街拜票

楊瓊瓔到好康黃昏市場爭取支持。 圖：楊瓊瓔服務處/提供

[Newtalk新聞] 立委楊瓊瓔爭取國民黨提名參選台中市長，今年第一個上班日，今（2）天下午選在潭子區「勝利路」出發，象徵迎向勝利、步步進擊，隨後前進「好康黃昏市場」向市民請託，取其「好康」意涵，盼為選戰討個好彩頭。

「勝利路出發，是給自己也是給團隊一個期許。」楊瓊瓔受訪時表示，新的一年象徵新的開始，從勝利路起步，代表對台中未來充滿信心，也象徵她爭取市長提名、迎戰選舉的決心與信念。她強調，台中正處於關鍵轉型期，城市發展、交通建設、產業布局、社福照顧，每一項都攸關市民生活品質，她願意承擔更大的責任，為台中打拚。

楊瓊瓔回憶，從小陪著父母親在菜市場擺攤賣布，市場的叫賣聲、人情味，早已成為她生命中最熟悉的風景。也因為這樣的成長背景，讓她對基層民眾的需求特別有感，深知小市民的辛苦與期待。

潭子區甘蔗里長黃正堯、潭秀里長陳健峯、家福里長賴美芳陪同掃街，過程中，楊瓊瓔與攤商、市民一一握手致意，關心生意狀況與生活近況，不少攤商熱情回應，直言「她常來、很接地氣」。楊瓊瓔也把握機會傾聽民眾對交通、物價、育兒、長照等議題的意見，並逐一回應，展現長期經營地方、熟悉民情的一面。

楊瓊瓔也呼籲支持者，新的一年是新的挑戰，也是新的希望，自己會持續用最熟悉、最踏實的方式走進基層、貼近市民，爭取更多認同與支持。從勝利路出發、在好康市場傾聽民意，與市民站在一起，為台中迎向勝利、創造更多「好康」。

