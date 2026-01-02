楊瓊瓔拚台中市長提名 新年上班首日從「勝利路」起跑掃街拜票

立委楊瓊瓔前進潭子勝利路「好康黃昏市場」掃街拜票。





立委楊瓊瓔積極爭取中國國民黨提名參選台中市長，2026年第一個上班日行程滿檔，一早北上立法院開會，下午會議結束隨即趕回台中掃街拜票，展現迎戰市長選舉的行動力。新年度的起跑點，她選在潭子區「勝利路」出發，象徵迎向勝利、步步進擊，隨後前進「好康黃昏市場」向市民請託，取其「好康」意涵，盼為選戰討個好彩頭，也期許未來若能當選台中市長，為市民爭取更多福利，帶來更有感的好生活。



楊瓊瓔現身潭子區勝利路好康黃昏市場，向市民拜票、問候寒暄。

2026年首個上班日，國民黨團甲級動員，楊瓊瓔一早即北上立法院參與重要會議，為中央政策與地方建設持續發聲；下午行程緊湊，立法院會議一結束，她隨即趕回台中，，於下午4點現身潭子區勝利路好康黃昏市場，親自向市民拜票、問候寒暄，以最接地氣的方式，向鄉親說明理念、爭取支持。



廣告 廣告

支持者與楊瓊瓔合影。

「勝利路出發，是給自己也是給團隊一個期許。」楊瓊瓔受訪時表示，新的一年象徵新的開始，從勝利路起步，代表對台中未來充滿信心，也象徵她爭取市長提名、迎戰選舉的決心與信念。她強調，台中正處於關鍵轉型期，城市發展、交通建設、產業布局、社福照顧，每一項都攸關市民生活品質，她願意承擔更大的責任，為台中打拚。

楊瓊瓔也談到自己與菜市場的深厚情感。她回憶，從小陪著父母親在菜市場擺攤賣布，市場的叫賣聲、人情味，早已成為她生命中最熟悉的風景。也因為這樣的成長背景，讓她對基層民眾的需求特別有感，深知小市民的辛苦與期待。「菜市場是最貼近市民生活的地方，也是最能聽見真實民意的地方。」她說，選擇在好康黃昏市場展開掃街，不只是行程安排，更是一種初心的回歸。

潭子區甘蔗里長黃正堯、潭秀里長陳健峯、家福里長賴美芳陪同掃街，過程中，楊瓊瓔與攤商、市民一一握手致意，關心生意狀況與生活近況，不少攤商熱情回應，直言「她常來、很接地氣」。楊瓊瓔也把握機會傾聽民眾對交通、物價、育兒、長照等議題的意見，並逐一回應，展現長期經營地方、熟悉民情的一面。

楊瓊瓔進一步指出，「好康黃昏市場」的名稱，正好象徵她對未來市政的期許。若有機會承擔市長重任，她將以「讓市民有感的好康政策」為目標，持續爭取中央資源、完善地方建設，從交通順暢、公共安全到社會福利，讓台中不只是建設進步，更是一座讓人安心生活、世代宜居的城市。

楊瓊瓔強調，多年來，她在立院為台中爭取重大建設經費，從校園環境、道路改善、水利工程到公共設施，都是一步一腳印累積而來。未來若代表國民黨參選市長，她將整合中央與地方資源，讓政策推動更有效率，真正回應市民期待。

楊瓊瓔也呼籲支持者，新的一年是新的挑戰，也是新的希望，自己會持續用最熟悉、最踏實的方式走進基層、貼近市民，爭取更多認同與支持。從勝利路出發、在好康市場傾聽民意，與市民站在一起，為台中迎向勝利、創造更多「好康」。

更多新聞推薦

● 藍白立院黨團攜手通過決議要吳釗燮下台 國安會：高度遺憾