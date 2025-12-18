楊瓊瓔拚台中市長選舉 今懸掛20面合體盧秀燕拜年看板

〔記者張軒哲／台中報導〕下屆台中市長選戰明年登場，民進黨確定由立委何欣純出戰，國民黨繼立委楊瓊瓔宣布參選後，立法院副院長江啟臣14日鬆口「全力爭取黨內提名」，江啟臣昨日在台中市各區域懸掛多面與台中市長盧秀燕合照的大型看板，楊瓊瓔不落人後，預計今(19)日上午9點懸掛與盧秀燕一起拜年的看板，兩人都合體盧秀燕壯大聲勢。

昨日台中市區南屯區、龍井區等多處重要路口，已可見到江啟臣率先掛上與盧秀燕合體看板「駿馬啟新程、躍進旗艦城」。

楊瓊瓔團隊指出，楊瓊瓔與盧秀燕合體拜年戶外看板已經設計完成，預計今日9點起，會在台中市各區域主要路口懸掛20面大型看板，楊瓊瓔與盧秀燕一起祝福大家「馬年行大運」。

