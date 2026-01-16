楊瓊瓔拚接棒 彎腰聽民眾心聲

2026縣市首長選舉年底登場，台中市長盧秀燕歷經2任即將交棒，國民黨立委楊瓊瓔全力爭取黨內提名，在立法院把關法案之餘，也細心服務台中鄉親，除日前到大甲菜市場等地向市民請託外，昨也參加雲林茂谷柑推廣會，直言台中和雲林都是茂谷柑的重要產地，為了給農民長輩更好的保障，將與黨團力拚老農津貼調升至1萬5000元，成為農民最強的後盾。

楊瓊瓔與立法院副院長江啟臣皆有意爭取藍營台中市長提名，昨也迎來首波協商，雖然尚無正式結果，不過楊強調，市民的利益永遠是第一，自己願意第二次溝通；另為獲得市民的青睞，近日勤跑地方菜市場及夜市等地，力拚黨內初選意涵濃厚。

廣告 廣告

楊瓊瓔前天一早到大甲菜市場向市民請安，從小在菜市場長大的她，熟練彎腰向鄉親問好，更不時停住蹲下來，認真傾聽阿公和阿嬤講菜價、逗弄家長懷中的孩童等暖心動作，直言「彎下腰，才能看見民眾最真實的需求」。

楊瓊瓔勤跑菜市場除獲得不少民眾聲援外，也收到鄉親具體的愛意，像是代表好彩頭的白蘿蔔、鴻運當頭的豬腳及大吉大利祝福之意的橘子等，她說，市場是城市的廚房，也是經濟最前線的指標，讓攤商生意興隆、市民買得開心，就是市政最基本的功課，自己會為守護市民這分單純的幸福加油。

延續柑橘之情，昨天她與立法院長韓國瑜等人出席「雲林好禮揪柑心」雲林縣農產推廣會，同為農家子弟的楊瓊瓔表示，不只雲林縣盛產茂谷柑，台中也是重要產地之一，每顆果實都是農夫看天吃飯的辛苦結晶，為讓務農一輩子、替台灣顧肚子的長輩獲得更好的晚年保障，自己與黨團將全力爭取，把老農津貼調升至1萬5000元。