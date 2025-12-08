楊瓊瓔挺盧秀燕前進2028 認未與江啟臣溝通

▲楊瓊瓔和江啟臣競爭下屆台中市長黨內提名，昨天黨慶時分別站市長盧秀燕兩旁。（圖／讀者提供，2025.12.08）

[NOWnews今日新聞] 國民黨黨慶活動昨天剛在台中市舉辦，黨主席鄭麗文對下屆市長初選時程未給具體答案，積極爭取的立委楊瓊瓔，今（8）日接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪時透露，目前為止尚未與立法院副院長江啟臣溝通，倒是市長盧秀燕主動對她喊加油，她盛讚盧「有格局可以承擔更大責任」，對於日前媒體民調奪冠，楊瓊瓔透露自己也有做，至於數據，她賣個關子說「還在努力」。

黃暐瀚問楊瓊瓔，宣布選市長前是否和盧秀燕溝通，曾任副市長的她秒回「當然要報告，她是我的班長啊！」並稱讚盧秀燕有大智慧大格局，且有魄力，足以承擔更大責任。黃暐瀚追問「你要她選2028？」楊瓊瓔直言「是很好的人選」，並舉昨天黨慶為例，盧秀燕全力喊支持國民黨、和鄭麗文抱在一起的畫面「很溫馨」。

廣告 廣告

對於外界認為國民黨應會提名江啟臣參選台中市長，黨內又擔心競爭傷和氣，楊瓊瓔笑笑說，台中需要懂中央預算運作，又懂地方行政眉角的人，自己走訪基層一直有鄉親勸進，若有機會當選，可以立刻上手。

▲國民黨主席鄭麗文和台中市長盧秀燕昨天一見面就抱抱，破解有心結傳聞，楊瓊瓔場面「很溫馨」。（圖／讀者提供，2025.12.08）

黃暐瀚指出，雖然江啟臣知名度較高，但國民黨最慘烈時期，全台中藍委只江啟臣和楊瓊瓔留下來，可見兩人實力，對於日前媒體民調先是江啟臣大贏民進黨何欣純，接著又是楊瓊瓔贏過2人，黃暐瀚好奇兩人私下是否做民調？楊瓊瓔透露「各自做吧！還在努力」，也證實和江啟臣不曾私下溝通，「每天大家都忙、都努力啊」！關於黨內競爭與初選期程，她笑稱「我們就乖乖的」，認為透過黨的機制讓姊弟爬山，互相扶持、互相尊重，可以激勵出候選人最佳狀態。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

獨／不是選台中市長！藍綠都聽說了 麥玉珍將戰這一區

和鄭麗文有心結？盧秀燕闢謠「不會」：我們是好姐妹、有很好私交

台中黨慶！鄭麗文同台盧秀燕熱情相擁 加碼甜喊：太陽就在這邊